28.01.2019 | 12:09

В понедельник, 28 января, на улице Злобина, вблизи путепровода имени ФУ БХУХО, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение об аварии и фото с места ДТП появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Актуально на 11:10», - написал автор поста Олег Кудимов.

На снимке запечатлен автомобиль Dodge Caliber, водитель которого врезался в знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». У транспортного средства повреждена передняя часть.

Обстоятельства ДТП пока не известны. Возможно, был второй участник аварии, после столкновения с которым Dodge и угодил в знак.

«Забор там надо ставить, чтобы с путепровода сразу налево не поворачивали», - высказал свое мнение один из комментаторов.

В ноябре на этом же участке дороги произошло ДТП с тремя машинами: водитель Mercedes снес знак «Конец жилой зоны» и врезался в две припаркованные машины Audi и Lada Priora.