Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 янв 2019|12:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Глас народа | На ул. Злобина водитель Dodge врезался в знак «Остановка запрещена»

28.01.2019|12:09
Печать

В понедельник, 28 января, на улице Злобина, вблизи путепровода имени ФУ БХУХО, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение об аварии и фото с места ДТП появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Актуально на 11:10», - написал автор поста Олег Кудимов.

На снимке запечатлен автомобиль Dodge Caliber, водитель которого врезался в знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». У транспортного средства повреждена передняя часть.

Обстоятельства ДТП пока не известны. Возможно, был второй участник аварии, после столкновения с которым Dodge и угодил в знак.

«Забор там надо ставить, чтобы с путепровода сразу налево не поворачивали», - высказал свое мнение один из комментаторов.

В ноябре на этом же участке дороги произошло ДТП с тремя машинами: водитель Mercedes снес знак «Конец жилой зоны» и врезался в две припаркованные машины Audi и Lada Priora.

0
0
0
0
 
Гость|28.01.2019 12:26|

Так ведь остановился же))) Вот это четкий знак, закрыл проед грудью.

Гость|28.01.2019 12:35|

на фотке отчетливо видно, как быдловодилы съезжают с моста, и полюбому такой же водятел перед этим доджем и завернул, а тот ушел от столкновения, но попал в знак, следствие завершено.....

Гость|28.01.2019 12:37|

Да ну и что,запчасти на долдж стоят как на оку.

Гость|28.01.2019 12:38|

Гость писал(a):

следствие завершено.....
Ты сначала свой срок отмотай, следак недоделанный

Гость|28.01.2019 12:45|

Гость писал(a):

Ты сначала свой срок отмотай, следак недоделанный
да ты не плач) в следующей раз будет проще)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 