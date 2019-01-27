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Глас народа | На улице Окружной столкнулись автобус № 130 и большегруз

27.01.2019|10:42
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В воскресенье, 27 января, на улице Окружной в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Жительница областного центра Галина Арбузова выложила фотографию, на которой запечатлены автобус, следующий по маршруту № 130, и большегруз, стоящие друг за другом.

«ДТП на Окружной в сторону Карпинского. Актуально на 8:30», - написала женщина.

Факт аварии подтвердил и другой горожанин. «Я на автобусе ехал на заднем сиденье, в середине, от удара вылетел почти в центр автобуса», - уточнил Алексей Абрамов.

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Гость|27.01.2019 12:35|

Когда же этот "пиратский" автобус закроют и пустят вместо него нормальную маршрутку?

Гость|27.01.2019 12:55|

penzainform.ru писал(a):

На улице Окружной автобус № 130 столкнулся с большегрузом «
Автобус задом ехал?!

НедоПисатель, Уволься!!!

Гость|27.01.2019 13:15|

ГИБДД проверьте 130 автобус что он часто в аварии попадает,попахивает тем что водитель тем самым наказывает нарушителей.

Гость|27.01.2019 13:48|

Гость писал(a):

Когда же этот "пиратский" автобус закроют и пустят вместо него нормальную маршрутку?
Нормальная - это как сейчас 30 ездят, где не повернуться?

Имя: Гость
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