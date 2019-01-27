27.01.2019 | 10:42

В воскресенье, 27 января, на улице Окружной в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Жительница областного центра Галина Арбузова выложила фотографию, на которой запечатлены автобус, следующий по маршруту № 130, и большегруз, стоящие друг за другом.

«ДТП на Окружной в сторону Карпинского. Актуально на 8:30», - написала женщина.

Факт аварии подтвердил и другой горожанин. «Я на автобусе ехал на заднем сиденье, в середине, от удара вылетел почти в центр автобуса», - уточнил Алексей Абрамов.