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Глас народа | Пензенцы назвали перекресток в Терновке «причалом выскочек и лихачей»

26.01.2019|11:09
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Очередная авария на перекрестке улиц Терновского и Петровской в Пензе произошла в пятницу, 25 января. Ее зафиксировала камера наблюдения.

«Двойное ДТП у «причала выскочек, ротозеев и лихачей» (перекресток Петровской и Терновского)» - так называется видео, выложенное в группе «Подслушано в Спутнике» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как светлая легковая машина, движущаяся в сторону центра, обгоняет автобус. Неожиданно ее начинает заносить сначала вправо, затем влево. Он врезается во встречный автомобиль, стоящий на полосе для поворота налево. Тот, в свою очередь, по инерции задевает еще одну машину, объезжающую его справа.

На перекрестке улиц Терновского и Петровской ДТП не редкость. 31 декабря здесь столкнулись автомобили Audi A4 и ВАЗ-2109, который затем наехал на 72-летнюю женщину. А в четверг, 24 января, столкнулись две иномарки - Ford Focus и, предположительно, Mitsubishi. Автомобили получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.

В комментариях один из пензенцев отмечает, что «на повороте на Спутник наглецы сотнями прут». Другой предлагает: «Давно пора виновников ДТП с образованием пробок лишать прав на полгода - год. Может, тогда они будут включать голову и делать поправки на погоду и дорожное покрытие».

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Гость|26.01.2019 11:49|

глупый район с глупыми людьми......

Гость|26.01.2019 11:59|

penzainform.ru писал(a):

«на повороте на Спутник наглецы сотнями прут». Другой предлагает: «Давно пора виновников ДТП с образованием пробок лишать прав на полгода - год. Может, тогда они будут включать голову и делать поправки на погоду и дорожное покрытие».
Давно пора дорогу в село Засечное сделать односторонней,со стороны Терновки!Из-за выезжающих из села постоянные пробки,аж до Бауманского моста.

Гость|26.01.2019 12:03|

Тазоводы, хватит представлять себя за рулем полноприводных суперкаров. Хотя бы на городских улицах. Валите в поле! Адекватно оценивайте возможности свих зубил!!!

Гость|26.01.2019 12:38|

Журналисты просто акулы пера-стоящая машина не может двигаться по инерции. Её может только отбросить от удара на соседнюю...

Гость|26.01.2019 13:37|

Гость писал(a):

Делайте дорогу "жадные застройщики". Хватит прбыль иметь с продажи квартир.
Покупатели квартир в СЕЛЕ должны сами задумываться о транспортной доступности своего возможного жилья. Если из 100-тысячного (по планам) микрорайона существует только 2-3 двухполоски на такую же Терновского (уже прилично загруженную), то его жители будут обречены вечно стоять в пробках. И никакими фонтанами, набережными и прочими каруселями этот порок не исправить. Это всё для лохов.

Имя: Гость
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