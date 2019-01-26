26.01.2019 | 11:09

Очередная авария на перекрестке улиц Терновского и Петровской в Пензе произошла в пятницу, 25 января. Ее зафиксировала камера наблюдения.

«Двойное ДТП у «причала выскочек, ротозеев и лихачей» (перекресток Петровской и Терновского)» - так называется видео, выложенное в группе «Подслушано в Спутнике» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как светлая легковая машина, движущаяся в сторону центра, обгоняет автобус. Неожиданно ее начинает заносить сначала вправо, затем влево. Он врезается во встречный автомобиль, стоящий на полосе для поворота налево. Тот, в свою очередь, по инерции задевает еще одну машину, объезжающую его справа.

На перекрестке улиц Терновского и Петровской ДТП не редкость. 31 декабря здесь столкнулись автомобили Audi A4 и ВАЗ-2109, который затем наехал на 72-летнюю женщину. А в четверг, 24 января, столкнулись две иномарки - Ford Focus и, предположительно, Mitsubishi. Автомобили получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.

В комментариях один из пензенцев отмечает, что «на повороте на Спутник наглецы сотнями прут». Другой предлагает: «Давно пора виновников ДТП с образованием пробок лишать прав на полгода - год. Может, тогда они будут включать голову и делать поправки на погоду и дорожное покрытие».