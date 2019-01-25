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Глас народа | В центре Пензы мужчина на глазах у прохожих едва не задушил собаку

25.01.2019|11:50
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В четверг, 24 января, в центре Пензы агрессивно настроенный мужчина едва не убил собаку. Об этом сообщается в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» социальной сети «ВКонтакте». Это произошло в 16:30 на остановке «Центральный рынок» на глазах у множества людей.

«Мужчина в неадекватном состоянии (то ли наркотическом, то ли алкогольном опьянении) нападает на мирно проходившую мимо собаку, кидает ее в сугроб и начинает душить! Его пробуют остановить прохожие. Не с первой попытки это удается. Испугавшись подбежавших людей, этот недочеловек бросил собаку и побежал в сторону Центрального рынка, крича, что он собаку все равно задушит. Пес в шоке, не дался в руки и побежал, видимо, к знакомым грузчикам», - говорится в посте.

Волонтеры, опасаясь за жизнь собаки, ищут людей, которые взяли бы пса на передержку.

«Кто живет в частном доме, давайте найдем ему пару метров, найдем будку. Мы дадим корм и спасем собаку! Вместе мы способны творить чудеса, давайте изменим жизнь этому белому бедняге!» - призывают они.

Сообщение вызвало массу откликов читателей. «Эта собака уже очень давно живет в районе Центрального рынка, его многие знают и кормят. Зовут Бим или Белый. Один из самых адекватных, умных и добрых из всей бездомной стаи этого двора. Невероятно, что именно с ним это случилось, пережил за эти годы всех собак, кто появлялся», - пишет одна из читательниц.

Вечером 17 января в Пензе у ТЦ «Красные холмы» на улице Суворова мужчина ударил пса так, что тот отлетел на два метра - на дорогу. Животное доползло до обочины и осталось лежать. Пса подобрал неравнодушный пензенец. Волонтеры уже нашли нашли передержку для собаки.

Ранее сообщалось, что в санатории поселка Кичкилейка живодеры натянули на шею молодой собаки широкий обрезок пластиковой трубы. Местные жители периодически пытаются снять «ошейник», который может привести к гибели животного. По последней информации, до сих пор это сделать не удалось: собака не доверяет людям. Тем не менее попытки не прекращаются.

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Гость|25.01.2019 12:13|

А что же очевидцы? Надо было сразу звонить в полицию с заявлением, что они стали очевидцами злостного нарушения УК РФ Статья 245 и просить задержать преступника.

Гость|25.01.2019 12:14|

как мы оскотинились...

Гость|25.01.2019 12:16|

Хоть один нормальный человек попытался сделать город чище, ликвидировать бродячую кусачую шавку и то не дали больные на голову буртасята

Гость|25.01.2019 12:19|

Гость писал(a):

как мы оскотинились...
ОСТАНОВИ нас Боже!

Гость|25.01.2019 12:27|

Бродячих собак подкармливает мужчина, который каждое утро незаконно (!) торгует сигаретами в ближнем к ЦУМу остановочном павильоне. Не ра эти собаки вдруг (без видимой причины) бросались на проходивших мимо людей.

Гость|25.01.2019 12:27|

Гость писал(a):

как мы оскотинились...
Точно. Людей не жалеете.

Гость|25.01.2019 12:29|

Гость писал(a):

Бродячих собак подкармливает мужчина, который каждое утро незаконно (!) торгует сигаретами в ближнем к ЦУМ
Ссучил конкурента. Респект стукачку, грамотно слил.

Гость|25.01.2019 12:29|

Гость писал(a):

Хоть один нормальный человек попытался сделать город чище, ликвидировать бродячую кусачую шавку и то не дали больные на голову буртасята
Согласен ! Каждая спасённая шавка, даст приплода бродячих блоховозов ещё порядка 5 шт в ближайшие пол года !

Гость|25.01.2019 12:31|

Испугавшись подбежавших людей, этот недочеловек бросил собаку и побежал в сторону Центрального рынка, крича, что он собаку все равно задушит. Пес в шоке, не дался в руки и побежал, видимо, к знакомым грузчикам», 

Наркотики делают своё дело

Гость|25.01.2019 12:35|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Бродячих собак подкармливает мужчина, который каждое утро незаконно (!) торгует сигаретами в ближнем к ЦУМ
Ссучил конкурента. Респект стукачку, грамотно слил.
Я не конкурент, ничем не торгую. А вот то, что в центре города еждневно, не первый год, мужчина, проживающий в Арбеково, незаконно торгует сигаретами, - это безобразие!

Гость|25.01.2019 12:36|

побежал, видимо, к знакомым грузчикам», 

Тебя принудительно током лечить надо .

Имя: Гость
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