25.01.2019 | 11:50

В четверг, 24 января, в центре Пензы агрессивно настроенный мужчина едва не убил собаку. Об этом сообщается в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» социальной сети «ВКонтакте». Это произошло в 16:30 на остановке «Центральный рынок» на глазах у множества людей.

«Мужчина в неадекватном состоянии (то ли наркотическом, то ли алкогольном опьянении) нападает на мирно проходившую мимо собаку, кидает ее в сугроб и начинает душить! Его пробуют остановить прохожие. Не с первой попытки это удается. Испугавшись подбежавших людей, этот недочеловек бросил собаку и побежал в сторону Центрального рынка, крича, что он собаку все равно задушит. Пес в шоке, не дался в руки и побежал, видимо, к знакомым грузчикам», - говорится в посте.

Волонтеры, опасаясь за жизнь собаки, ищут людей, которые взяли бы пса на передержку.

«Кто живет в частном доме, давайте найдем ему пару метров, найдем будку. Мы дадим корм и спасем собаку! Вместе мы способны творить чудеса, давайте изменим жизнь этому белому бедняге!» - призывают они.

Сообщение вызвало массу откликов читателей. «Эта собака уже очень давно живет в районе Центрального рынка, его многие знают и кормят. Зовут Бим или Белый. Один из самых адекватных, умных и добрых из всей бездомной стаи этого двора. Невероятно, что именно с ним это случилось, пережил за эти годы всех собак, кто появлялся», - пишет одна из читательниц.

Вечером 17 января в Пензе у ТЦ «Красные холмы» на улице Суворова мужчина ударил пса так, что тот отлетел на два метра - на дорогу. Животное доползло до обочины и осталось лежать. Пса подобрал неравнодушный пензенец. Волонтеры уже нашли нашли передержку для собаки.

Ранее сообщалось, что в санатории поселка Кичкилейка живодеры натянули на шею молодой собаки широкий обрезок пластиковой трубы. Местные жители периодически пытаются снять «ошейник», который может привести к гибели животного. По последней информации, до сих пор это сделать не удалось: собака не доверяет людям. Тем не менее попытки не прекращаются.