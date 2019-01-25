25.01.2019 | 11:12

Вечером в четверг, 24 января, на улице 8 Марта в Пензе, перед Арбековским путепроводом, машина вылетела в сугроб.

Сообщения о водителе, не справившемся с управлением из-за обильного снегопада, появились в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Сова Пенза Авто» горожане, комментируя снимки с места ЧП, дали негативную оценку работе коммунальных служб.

«Дороги у нас в городе чистят из рук вон плохо. Элементарно начинает мотать машину даже когда трогаешься, не то что при перестроении», «Дорожники не чистят, машину ведет туда-сюда», «Там ледяная колея еще на той неделе была очень опасная», «Я вчера ехал там же в это время, когда она уже торчала. Скорость держал 35-40 максимум (хотя поток позволял - и это нечасто, большую часть дороги - вообще 30), и все равно машину метало из стороны в сторону по ледяной колее», - написали пензенцы.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что в случившемся виноват сам водитель. Комментаторы отмечают, что в такую погоду нужно «включать режим пенсионера»: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Не надо пенять на дороги, дорожников и т. п.! Превышение, резкие перестроения - чреваты! Особенно зимой!», «Нехрен лететь. Думают, крутые тачки не заносит», - добавили горожане.