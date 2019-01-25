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Глас народа | Пензенские водители советуют друг другу «включить режим пенсионера»

25.01.2019|11:12
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Вечером в четверг, 24 января, на улице 8 Марта в Пензе, перед Арбековским путепроводом, машина вылетела в сугроб.

Сообщения о водителе, не справившемся с управлением из-за обильного снегопада, появились в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Сова Пенза Авто» горожане, комментируя снимки с места ЧП, дали негативную оценку работе коммунальных служб.

«Дороги у нас в городе чистят из рук вон плохо. Элементарно начинает мотать машину даже когда трогаешься, не то что при перестроении», «Дорожники не чистят, машину ведет туда-сюда», «Там ледяная колея еще на той неделе была очень опасная», «Я вчера ехал там же в это время, когда она уже торчала. Скорость держал 35-40 максимум (хотя поток позволял - и это нечасто, большую часть дороги - вообще 30), и все равно машину метало из стороны в сторону по ледяной колее», - написали пензенцы.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что в случившемся виноват сам водитель. Комментаторы отмечают, что в такую погоду нужно «включать режим пенсионера»: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Не надо пенять на дороги, дорожников и т. п.! Превышение, резкие перестроения - чреваты! Особенно зимой!», «Нехрен лететь. Думают, крутые тачки не заносит», - добавили горожане.

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Гость|25.01.2019 11:45|

пусть пузотерки не выползают на дороги, раз ехать не могут.

На полном приводе никаких проблем нет. Хоть вообще снег не убирайте, меньше идиотов на дорогах будет!

Гость|25.01.2019 11:55|

Видел я вчера этот ситроен, висящий на заборе. Там была авто-леди.

Гость|25.01.2019 11:55|

Может быть лучше выключить "режим дурака" "дороги в областном центре находятся в проезжем состояни" и начать работатьи очищать дороги должным образом?

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 24 января, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город, чтобы оценить последствия снегопада. В итоге был сделан вывод: по состоянию на 15:00 дороги в областном центре находятся в проезжем состоянии.

Гость|25.01.2019 11:58|

Ребята думают "нарядную" резину обули и они короли дорог! Им бы попробовать на москвичевской резине поездить, а уже потом вылупаться на своих телегах. Прежде всего надо голову включать ,а не режим пенсионера. Пенсионеры-то на своих тазах до северного полюса доедут без проблем на самой х...й резине.А про 4на4 правильно сказано, в нашем городе особенно во дворах иметь другую технику смысла нет

Гость|25.01.2019 12:07|

Скорость при разбеге не набрал,взлёт не удался.Как же достали эти летуны,шашечники. "Выиграешь минуту,потеряешь жизнь".

Гость|25.01.2019 12:16|

Гость писал(a):

Скорость при разбеге не набрал,взлёт не удался.Как же достали эти летуны,шашечники. "Выиграешь минуту,потеряешь жизнь".
я предлагаю давно разделить дороги - для тошнотов и для летунов.

ммм? как считаете?

и ввести штрафы по 100 тыс.

тошнот выехал на дорогу для летунов - сотку отдал.

летун растолкал тошнотов - сотка.

даже можно 2 брать с летунов, уверяю, на дороги с тошнотами они не сунутся в принципе.

а вот эти пенсионеры и "настоящие" профессиАналы с 30ти летним стажем и усами пусть едут хоть по 10км/ч на своих дорогах. Вчера выехали из арбеково, приехали в терновку сегодня к вечеру.Зато безопасно.

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