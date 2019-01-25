Вечером в четверг, 24 января, на улице 8 Марта в Пензе, перед Арбековским путепроводом, машина вылетела в сугроб.
Сообщения о водителе, не справившемся с управлением из-за обильного снегопада, появились в социальной сети «ВКонтакте».
В группе «Сова Пенза Авто» горожане, комментируя снимки с места ЧП, дали негативную оценку работе коммунальных служб.
«Дороги у нас в городе чистят из рук вон плохо. Элементарно начинает мотать машину даже когда трогаешься, не то что при перестроении», «Дорожники не чистят, машину ведет туда-сюда», «Там ледяная колея еще на той неделе была очень опасная», «Я вчера ехал там же в это время, когда она уже торчала. Скорость держал 35-40 максимум (хотя поток позволял - и это нечасто, большую часть дороги - вообще 30), и все равно машину метало из стороны в сторону по ледяной колее», - написали пензенцы.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что в случившемся виноват сам водитель. Комментаторы отмечают, что в такую погоду нужно «включать режим пенсионера»: соблюдать дистанцию и скоростной режим.
«Не надо пенять на дороги, дорожников и т. п.! Превышение, резкие перестроения - чреваты! Особенно зимой!», «Нехрен лететь. Думают, крутые тачки не заносит», - добавили горожане.
пусть пузотерки не выползают на дороги, раз ехать не могут.
На полном приводе никаких проблем нет. Хоть вообще снег не убирайте, меньше идиотов на дорогах будет!