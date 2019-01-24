24.01.2019 | 14:33

В четверг, 24 января, на улице Стасова в Арбекове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин, в том числе спецавтомобиля.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На выложенных фотографиях и видеозаписи запечатлена скорая, зажатая между двумя легковыми авто. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«Пробка от шестой городской больницы в сторону «Буртас». Стоим уже полчаса. Актуально на 12:15», «Актуально на 13:29», - написали подписчики группы.

Примерно в это же время на другом конце города, на пересечении улиц Терновского и Петровской, столкнулись две иномарки. Автомобили получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.

Видео Владимира Алексеевича, vk.com/sova_penza.