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Глас народа | В Арбекове скорая помощь оказалась зажатой между двумя автомобилями

24.01.2019|14:33
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В четверг, 24 января, на улице Стасова в Арбекове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин, в том числе спецавтомобиля.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На выложенных фотографиях и видеозаписи запечатлена скорая, зажатая между двумя легковыми авто. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«Пробка от шестой городской больницы в сторону «Буртас». Стоим уже полчаса. Актуально на 12:15», «Актуально на 13:29», - написали подписчики группы.

Примерно в это же время на другом конце города, на пересечении улиц Терновского и Петровской, столкнулись две иномарки. Автомобили получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.

Видео Владимира Алексеевича, vk.com/sova_penza.

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Гость|24.01.2019 14:54|

Мардвины!!! В АрбековО!!!!

Гость|24.01.2019 15:00|

В гавнековЕ

Гость|24.01.2019 15:04|

Абреково!

Гость|24.01.2019 15:09|

Названия населенных пунктов заканчивающиеся на ВО и НО не склоняются.

Имя: Гость
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