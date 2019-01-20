20.01.2019 | 14:07

В воскресенье, 20 января, жительница Пензы Марина Бичкурова, шокированная состоянием нижнеломовского автовокзала, разместила фотографии здания в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

«Это не Припять и не старое заброшенное здание... Это ДЕЙСТВУЮЩИЙ автовокзал в г. Нижний Ломов... А уж какие люди тут вежливые да отзывчивые работают, ммм...» - подписала автор.

На снимках запечатлены грязные обшарпанные стены с трещинами.

«Что за ужас...», «Это реальный квест «выберись из Ломова», «Сверхдержава! Прорыв уже где-то за дверью на фото», - разделили эмоции автора пензяки.

Несколько горожан сообщили, что в таком состоянии автовокзал находился уже лет десять. «Я там был 7 лет назад. Ничего с тех пор не изменилось», «Всегда в одном состоянии лет так 10-15», - отметили подписчики группы.