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Глас народа | Пензячку шокировало состояние автовокзала в Нижнем Ломове

20.01.2019|14:07
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В воскресенье, 20 января, жительница Пензы Марина Бичкурова, шокированная состоянием нижнеломовского автовокзала, разместила фотографии здания в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

«Это не Припять и не старое заброшенное здание... Это ДЕЙСТВУЮЩИЙ автовокзал в г. Нижний Ломов... А уж какие люди тут вежливые да отзывчивые работают, ммм...» - подписала автор.

На снимках запечатлены грязные обшарпанные стены с трещинами.

«Что за ужас...», «Это реальный квест «выберись из Ломова», «Сверхдержава! Прорыв уже где-то за дверью на фото», - разделили эмоции автора пензяки.

Несколько горожан сообщили, что в таком состоянии автовокзал находился уже лет десять. «Я там был 7 лет назад. Ничего с тех пор не изменилось», «Всегда в одном состоянии лет так 10-15», - отметили подписчики группы.

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Гость|20.01.2019 14:27|

Нормально там всё,все привыкли давно.

Гость|20.01.2019 14:27|

Ты еще в ракете не смотрела

Гость|20.01.2019 14:28|

На фото туалет типа сартира.

Гость|20.01.2019 14:30|

Скромно,но чисто.

Гость|20.01.2019 14:31|

Это Россия детка,у нас везде бардак.Ты на Московскую во дворы зайди,ПОСЕДЕЕШЬ!!!

Гость|20.01.2019 14:33|

Позорище,город Нижний Ломов! Это как администрации автовокзала надо не любить себя,чтобы работать в таких условиях.Как в войну...

Гость|20.01.2019 14:33|

Зато памятник матери и фонтан у нас будут. Никак не выберут, какой лучше.

Гость|20.01.2019 14:40|

Памятник матери и Фонтан - только начало.

Гость|20.01.2019 14:44|

Канатная дорога будет?

Гость|20.01.2019 14:48|

А золотые купола имеются небось.

Гость|20.01.2019 14:49|

Речные трамвайчики! Нью-Васюки!

Гость|20.01.2019 14:50|

И че!иван вон хочет ледокол запустить по суре

Гость|20.01.2019 15:02|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/vopres

Гость|20.01.2019 15:04|

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса объяснить его высказывание о бедности россиян.

Ранее Чубайс сказал, что «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

Захарова заявила, что «Россия — богатейшая страна».

Гость|20.01.2019 15:07|

Губернатор сказал караблики . Позор....

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Имя: Гость
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