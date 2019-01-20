Пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают едва не случившуюся трагедию на улице Карпинского, где снег обрушился с крыши через несколько секунд после того, как там прошла девушка. Инцидент попал на видео.
«Вчера на ул. Карпинского, 22а, управляющая Жилье-23, чуть не убило девушку сугробом с крыши, также уничтожена вывеска салона красоты и прожектора, хотя несколько дней звонили и предупреждали об опасности! Бесполезно!» - написала 20 января в группе Пенза live Яна Янова, разместившая видео и фотографии.
На записи запечатлено, как девушка поднимается на крыльцо салона и через 15 секунд туда обрушивается снежная масса.
«Это балкон, это не общедомовое имущество, а личное. Поэтому, застеклив его и установив крышу, ты сам ее должен чистить. Это же логично», - прокомментировал один из горожан. «Ну вот так и кивают друг на друга, управляющая на жильцов, жильцы на управляющую, а человека могло не стать( И нам кто ущерб возместит? Вывески и 2 прожекторов нет», - ответила ему сотрудница салона.
Жалко! надо было покурить.тогда был бы шанс по тупой башке получить