Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|20 янв 2019|14:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

Глас народа | 15 секунд отделили пензячку от обрушения снега с крыши

20.01.2019|13:35
Печать

Пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают едва не случившуюся трагедию на улице Карпинского, где снег обрушился с крыши через несколько секунд после того, как там прошла девушка. Инцидент попал на видео.

«Вчера на ул. Карпинского, 22а, управляющая Жилье-23, чуть не убило девушку сугробом с крыши, также уничтожена вывеска салона красоты и прожектора, хотя несколько дней звонили и предупреждали об опасности! Бесполезно!» - написала 20 января в группе Пенза live Яна Янова, разместившая видео и фотографии.

На записи запечатлено, как девушка поднимается на крыльцо салона и через 15 секунд туда обрушивается снежная масса.

«Это балкон, это не общедомовое имущество, а личное. Поэтому, застеклив его и установив крышу, ты сам ее должен чистить. Это же логично», - прокомментировал один из горожан. «Ну вот так и кивают друг на друга, управляющая на жильцов, жильцы на управляющую, а человека могло не стать( И нам кто ущерб возместит? Вывески и 2 прожекторов нет», - ответила ему сотрудница салона.

0
0
0
0
 
Гость|20.01.2019 13:48|

Жалко! надо было покурить.тогда был бы шанс по тупой башке получить

Гость|20.01.2019 13:57|

Дверь хлопнула и снег шмякнулся от вибрации. Пока УК не будут наказывать уголовной,такое халатное отношение и будет к своим обязанностям у УК. Безнаказанность порождает бездействие и наплевательское отношение.

Гость|20.01.2019 14:01|

Вчера с крыш 5-этажных домов 25 и 25/1 по ул. Коннозаводской снег сходил лавинами и падал с грохотом. УК "МУП "Жульё-22" (директор Гахов).

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 