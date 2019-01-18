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Глас народа | Жительница Пензы боится сломать ноги на тротуаре улицы Пушкина

18.01.2019|18:01
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В пятницу, 18 января, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» поступила жалоба на состояние тротуара на улице Пушкина в областном центре.

«Просто кончилось терпение! Вся эта показуха новостная «ах, работников администрации выгнали снег лопатами покидать». Долго они его кидали??? Каждый день хожу одной и той же дорогой на работу на улице Гладкова. Обязательно прохожу по маленькому участку около бывшего кинотеатра «Москва» (тротуар вдоль дороги)... Почищено 3 метра от перехода и после Гладкова вдоль «Пензаэнерго»... А этот несчастный кусочек метров в 20-25 НИЧЕЙ, получается??? Там реально можно переломать ноги!!! И это в центре города!» - написала горожанка.

Возмущает пензячку и состояние самой улицы Гладкова. По ее словам, каждую зиму там образуется коллапс - не пройти и не проехать.

Женщина отметила, что рассуждает с точки зрения пешехода и у нее складывается ощущение, что пешеходам там не рады.

«Припаркованные в неположенных местах автомобили, сегодня едва почищенная посерединке проезжая часть, на которой два автомобиля точно не разъедутся. Вы попробуйте ради проверки пройти по четной стороне улицы Гладкова пешком, от сквера им. Пушкина до ул. Бакунина, не выходя на проезжую часть! Поверьте, это еще тот квест!» - призвала пензячка.

Горожанка ждет ответа на вопрос, как не сломать ноги в центре Пензы и расчистят ли тротуары от снега.

Новость сообщил — Nata_lya
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Гость|18.01.2019 18:32|

Просто кончилось терпение! Вся эта показуха новостная «ах, работников администрации выгнали снег лопатами покидать». Долго они его кидали??? Каждый день хожу одной и той же дорогой на работу на улице Гладкова.

Ходит она, возьми лопату и почисть себе любимой.

Гость|18.01.2019 18:43|

Гость писал(a):

Ходит она, возьми лопату и почисть себе любимой.
А что коммунальных служб в Пензе уже нет?

Гость|18.01.2019 18:43|

будь смелее, жительница Пензы, в муках рождается истина

Гость|18.01.2019 18:44|

Гость писал(a):

Ходит она, возьми лопату и почисть себе любимой
Она добросовестно платит налоги, чтобы ходить по расчищенным тротуарам! Кто разворовал её налоги?

Гость|18.01.2019 18:45|

Гость писал(a):

будь смелее, жительница Пензы, в муках рождается истина
Опять мгерыши испражняются?

Гость|18.01.2019 18:46|

Возмущает пензячку и состояние самой улицы Гладкова. По ее словам, каждую зиму там образуется коллапс - не пройти и не проехать.

Кувайцева не возмущает . Так что зря вы наговариваете .

Гость|18.01.2019 18:47|

Гость писал(a):

Опять мгерыши испражняются?
че такое мгерыш? распедаль

Гость|18.01.2019 18:48|

«Просто кончилось терпение! Вся эта показуха новостная «ах, работников администрации выгнали снег лопатами покидать». Долго они его кидали???

На большее они не способны .

Гость|18.01.2019 18:48|

Гость писал(a):

Ходит она, возьми лопату и почисть себе любимой.
Если жители сами будут чистить тротуары, тогда зачем им содержать мэра и его команду? Как говорится, в таком случае-с вещами на выход!

Гость|18.01.2019 18:49|

Женщина отметила, что рассуждает с точки зрения пешехода и у нее складывается ощущение, что пешеходам там не рады.

Ильин очень рад

Гость|18.01.2019 18:51|

Пойдите на ул Железнодорожную в конце Московской. Там тротуаров нет вообще а дорога с 4-х полос сузилась до 1.5 полосы

Гость|18.01.2019 18:51|

Горожанка ждет ответа на вопрос, как не сломать ноги в центреПензы и расчистят ли тротуары от снега.

Вмм этого они не скажут .

Имя: Гость
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