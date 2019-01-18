18.01.2019 | 18:01

В пятницу, 18 января, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» поступила жалоба на состояние тротуара на улице Пушкина в областном центре.

«Просто кончилось терпение! Вся эта показуха новостная «ах, работников администрации выгнали снег лопатами покидать». Долго они его кидали??? Каждый день хожу одной и той же дорогой на работу на улице Гладкова. Обязательно прохожу по маленькому участку около бывшего кинотеатра «Москва» (тротуар вдоль дороги)... Почищено 3 метра от перехода и после Гладкова вдоль «Пензаэнерго»... А этот несчастный кусочек метров в 20-25 НИЧЕЙ, получается??? Там реально можно переломать ноги!!! И это в центре города!» - написала горожанка.

Возмущает пензячку и состояние самой улицы Гладкова. По ее словам, каждую зиму там образуется коллапс - не пройти и не проехать.

Женщина отметила, что рассуждает с точки зрения пешехода и у нее складывается ощущение, что пешеходам там не рады.

«Припаркованные в неположенных местах автомобили, сегодня едва почищенная посерединке проезжая часть, на которой два автомобиля точно не разъедутся. Вы попробуйте ради проверки пройти по четной стороне улицы Гладкова пешком, от сквера им. Пушкина до ул. Бакунина, не выходя на проезжую часть! Поверьте, это еще тот квест!» - призвала пензячка.

Горожанка ждет ответа на вопрос, как не сломать ноги в центре Пензы и расчистят ли тротуары от снега.