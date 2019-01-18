Заснеженные дороги в Пензе стали сложным испытанием не только для автомобилистов (в последние несколько дней количество мелких ДТП в городе выросло в разы), но и для водителей общественного транспорта.
Жители Пензы публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены вылетевшие с дороги маршрутки, автобусы.
Особо бурное обсуждение у горожан вызвал троллейбус № 8, который «валил боком» на улице Карпинского в четверг, 17 января. Видео появилось в группе Пенза live соцсети «ВКонтакте» (автор - Констатин Безобразов).
Пензенцы посмотрели, как заносит троллейбус, и прокомментировали: «Норм так угла дает», «...угла дает на тралике, круть», «Прям дрифт», «Здесь даже тралики валят боком», «Форсаж-12, Карпинский дрифт».
Многие посочувствовали водителю. «Мне одному жаль водилу?.. Работа не сахар, однако», «Водитель - мастер! Администрации - позор. Не могут даже обеспечить чистые дороги», - написали горожане.
В четверг, 17 января, на дорогах трудились более 100 машин МУП «Пензадормост», а также два самосвала и погрузчик частного предприятия.
Фото Ильи Ермошина
Форсаж 10 - Карпинский дрифт?