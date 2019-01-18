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Глас народа | Пензенцы обсуждают «Карпинский дрифт» троллейбуса № 8

18.01.2019|08:47
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Заснеженные дороги в Пензе стали сложным испытанием не только для автомобилистов (в последние несколько дней количество мелких ДТП в городе выросло в разы), но и для водителей общественного транспорта.

Жители Пензы публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены вылетевшие с дороги маршрутки, автобусы.

Особо бурное обсуждение у горожан вызвал троллейбус № 8, который «валил боком» на улице Карпинского в четверг, 17 января. Видео появилось в группе Пенза live соцсети «ВКонтакте» (автор - Констатин Безобразов).

Пензенцы посмотрели, как заносит троллейбус, и прокомментировали: «Норм так угла дает», «...угла дает на тралике, круть», «Прям дрифт», «Здесь даже тралики валят боком», «Форсаж-12, Карпинский дрифт».

Многие посочувствовали водителю. «Мне одному жаль водилу?.. Работа не сахар, однако», «Водитель - мастер! Администрации - позор. Не могут даже обеспечить чистые дороги», - написали горожане.

В четверг, 17 января, на дорогах трудились более 100 машин МУП «Пензадормост», а также два самосвала и погрузчик частного предприятия.

Фото Ильи Ермошина

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Гость|18.01.2019 09:37|

Форсаж 10 - Карпинский дрифт?

Гость|18.01.2019 09:42|

Ничего удивительного. Это типичная чоткая Пемза.

Имя: Гость
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