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Глас народа | Пензенцы обсуждают ЧП с собакой у «Красных холмов»

18.01.2019|12:58
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Вечером в четверг, 17 января, пензенских пользователей соцсети «ВКонтакте» взбудоражил совершенный неизвестным акт жестокости по отношению к бродячей собаке. ЧП произошло у ТЦ «Красные холмы» на улице Суворова.

В промежутке между 18:30 и 19:00 мужчина ударил пса так, что тот отлетел на два метра - на дорогу. Животное доползло до обочины, где, съежившись от боли, осталось лежать без движения.

Пензенцы, увидев сообщение о случившемся в Сети, не остались равнодушными. «Как горько, что в нашем городе живут такие сволочи, да еще исподтишка, когда нет хозяина рядом. А если б амбал стоял рядом, посмотрела я бы, как он стукнул беззащитного пса», «Все двуногие как на подбор... Бездушные и бессердечные... От мала до велика... Жаль эту землю», «Какие же люди твари, за что, чем они вам мешают, и так скитается по морозу, я не могу, у меня истерика просто», - эмоционально отреагировали горожане.

На место выехали несколько человек, чтобы найти покалеченную собаку.

Около часа ночи выяснилось, что пса подобрал неравнодушный пензенец. «Это 5-я собака, которую просто подобрал! И каждый раз берешь и думаешь: а куда мне ее, и так еле-еле находишь хозяев! Щас лежит «черныш» рядом со мной, вроде спит, дышит очень беспокойно... Все время лежит, встает попить воды и опять ложится», - написал он.

Участники зоодвижения «Сердце чистейшей породы» уже нашли передержку для собаки. Желающих помочь предупредили, чтобы те опасались мошенников, предлагающих перевести деньги для пса.

Активисты тем временем надеются найти живодера, чтобы привлечь его к ответственности.

«Нужна запись с видеорегистратора! Пенза!!! 17.01.2019, 18:30-19:00 напротив «Красных холмов»!!! Собака до сих пор в тяжелом состоянии!!! Люди, кто в это время проезжал? Посмотрите, может, есть запись!!! Очень нужно найти этого нелюдя!!!» - призывают они.

В Кичкилейке собаке на шею натянули обрезок пластиковой трубы. «Несчастное животное пытается избавиться от кольца, ширина которого составляет порядка 20 сантиметров, но не может вытащить из него голову», - рассказала ИА «ПензаИнформ» горожанка, побывавшая в местном санатории. Многие пытаются подманить пса, чтобы разрезать пластик, но он напуган и не дается в руки.

Фото Ольги Юдаевой

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Гость|18.01.2019 13:17|

звери

Гость|18.01.2019 13:25|

Да чтож за сволочь то, сладил с животным. Башку бы разбить.

Гость|18.01.2019 13:25|

Если бы собака кинулась/испугала моего ребенка, пнул бы без сожаления животное. Нужно водить регистрацию домашних животных и применять штрафы за выброшенных и находящихся без присмотра животных.

Гость|18.01.2019 13:29|

Сволочь. Что за люди некоторые среди нас, хуже зверей. Его бы самого так, урода.

Гость|18.01.2019 13:30|

Экспертиза не найдет на шерсти животного следов ботинка, в связи с этим уголовное дело будет закрыто из-за отсутствия состава преступления..

Гость|18.01.2019 13:31|

Гость писал(a):

Экспертиза не найдет на шерсти животного следов ботинка, в связи с этим уголовное дело будет закрыто из-за отсутствия состава преступления..
Даже никаких экспертиз делать не будут!

Гость|18.01.2019 13:55|

Я бы его на машине переехал с удовольствием!!!

Гость|18.01.2019 14:00|

А мне крокодильчиков жалко. Пусть они негров едят, но они не виноваты.

Гость|18.01.2019 14:03|

Гость писал(a):

Если бы собака кинулась/испугала моего ребенка, пнул бы без сожаления животное.
А я бы с удовольствием пнул тебя. Какой пример ты подаешь ребенку? Из таких детей, родители которых на их глазах калечат животных, и вырастают живодеры.

Гость|18.01.2019 14:03|

Я бы тоже подобрал эту собаку, думаю не плохой гуляш из неё получился бы

Гость|18.01.2019 14:03|

кого переехал бы на машине?

Этого козла живодера?

Гость|18.01.2019 14:03|

из тебя гуляш надо сделать урод

Гость|18.01.2019 14:06|

Заводят собак,а потом выкидывают!Таких собак было две они часто бегали около Ул.Дзержинского 15.По всей видимости их подкармливали-очень доверчивые!

Гость|18.01.2019 14:08|

Люди плохие, собаки хорошие. Деградация...

Гость|18.01.2019 14:19|

Устроить показной суд над этим мужиком и вломить по максимум!

Имя: Гость
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