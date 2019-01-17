17.01.2019 | 15:25

В четверг, 17 января, в редакцию ИА «ПензаИнформ» пришло письмо от возмущенной жительницы Пензы.

«Вот что творится у подъезда на ул. Краснова, 35. Выйти совсем нельзя, все обледенело, на козырьке висят сосульки, на крыше - большие сосульки», - пишет пензячка.

В доказательство своих слов она прислала фото, где запечатлены сосульки, бахромой свисающие с козырька подъезда, и застывший у порога входной двери бугристый лед, ступив на который можно получить серьезную травму.

«Управляющая компания сказала, что (рабочие. - Прим. ред.) смогут приехать только через 2 дня. Взрослые не могут ходить, а с маленьким ребенком на руках даже не стала пытаться, все идут и падают. В аварийные (службы. - Прим. ред.) звонили, там говорят: «Звоните в УК». Куда же еще обратиться, чтоб приехали и сбили лед?» - в отчаянии спрашивает женщина.

Между тем 14 января на оперативном совещании в правительстве области глава региона Иван Белозерцев потребовал строго наказывать управляющие компании, недобросовестно исполняющие свои обязанности.

С 4 по 9 января сотрудники госжилстройтехинспекции во время рейдов установили, что 65 дворов не расчищены, а с крыш домов не удалены снег и сосульки.

11 января первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков отметил, что главное внимание должно уделяться придомовым территориям. А 12 января мэр Виктор Кувайцев проводил осмотр и высказал замечания по содержанию ряда дворов.