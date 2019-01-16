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Глас народа | Жители Ударной, 39, боятся оказаться погребенными под плитами

16.01.2019|11:41
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Общежитие на улице Ударной, 39, ждет такая же судьба, как дома на Кулибина, 10, и Ударной, 35. В этом уверена его жительница Татьяна Банцова.

«Сейчас на улице потеплело, все течет у нас. Угол мокнет с торца дома, скоро отвалится, в комнате у меня капает, обои отклеиваются. Капремонт назначен на 2020 год, а доживет ли дом? А что будет весной - вообще нас затопит, если уже сейчас все везде капает!? А за что прибавили налог? За что платить? Подскажите, куда обращаться? Просто не хочется, чтобы после развала дома нас нашли под плитами...» - написала пензячка.

В доказательство своих слов Татьяна прислала фото мокнущих углов и покрытого грибком потолка, а также видео протечки в потолке, капли откуда падают в подставленный таз.

О том, что дом № 39 на Ударной может рухнуть, его обитатели говорят уже давно. Особенно горячо вероятность этого обсуждалась после обрушения соседнего, 35-го дома.

«Не по дням, а по часам все рушится: трубы текут, в подвале вода, но, получается, опять тишина», - жаловалась жительница дома № 39 на улице Ударной в мае 2018-го. Однако ситуация по-прежнему не изменилась.

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Гость|16.01.2019 12:02|

Хорошо пену изобрели!запенить и Все, живи и КАЙФУЙ.

Гость|16.01.2019 12:18|

Плесень!так романтично сразу зону вспоминаешь!

Гость|16.01.2019 12:41|

Сами дом довели до кошмара, так теперь виноватых ищут?!

Гость|16.01.2019 12:52|

Сами дом довели до кошмара, так теперь виноватых ищут?!

Мы ждём перемен!!!

Имя: Гость
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