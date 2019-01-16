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Глас народа | На улице Ленина сошедший с крыши снег повредил автомобили

16.01.2019|11:57
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Утром в среду, 16 января, прохожие на улице Ленина в Пензе заметили автомобиль с промятой крышей. Причиной тому стал сход снега с дома.

«Это Боль. Ленина, 16... Сход снега, 3 машины разом», - написал очевидец, приславший фотографии с места ЧП в группу «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

Мнения пензенцев, прокомментировавших снимки, разделились. «Жестоко. «Спасибо» коммунальщикам», «Мда, действительно у кого-то печальное утро...», «Это реально боль», - написали сочувствующие.

Другие горожане посчитали, что в произошедшем виноваты сами водители, выбравшие неудачное место для парковки.

«Нечего ставить в такую погоду так», «Думать надо, где ставить, каждую зиму снег сходит с крыш», «На Ленина практически пустует платная парковка. Людям денег жалко. А машины свои нет», - отметили жители областного центра.

5 января на улице Ладожской в Пензе под тяжестью снега обрушилась часть автомобильной мойки самообслуживания.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость|16.01.2019 12:13|

Че бычье на стоянку денег жалка.

Гость|16.01.2019 12:25|

И никто не виноват!

Гость|16.01.2019 12:28|

Мало, надо было что бы совсем заплющило. Нарушены правила, что нельзя ставить авто ближе 10 метров. С кого теперь будет деньгу трясти?

Гость|16.01.2019 12:29|

Пусть яцами трясут гнилье

Гость|16.01.2019 12:36|

А если бы на голову людям этот снег сошел, тоже "сами виноваты" были бы? Если не чищена крыша, ограждения в опасных местах должны быть установлены.

Гость|16.01.2019 12:38|

Снега полно, сосулища висят, сходить будет со многих крыш. Осторожнее. Детей своих и стариков предупреждайте.

Гость|16.01.2019 12:39|

Это боль, боль это, такая боль, аргинтина-имайка 7:0

Гость|16.01.2019 12:44|

Сам виноват.

Гость|16.01.2019 12:45|

почему разрешают строить скатные крыши у новопостроенных многоэтажных домов ? почему не строят горизонтальные плоские перекрытия с ливнёвыми отводами ?

Гость|16.01.2019 12:54|

Гость писал(a):

почему не строят горизонтальные плоские перекрытия с ливнёвыми отводами ?

Это пАтАмуШта что бы нарушителей ПДД кара настигала мгновенно.

Гость|16.01.2019 12:55|

РАФИК НЕВИНОУВАТ!!

Гость|16.01.2019 12:56|

Гость писал(a):

Детей своих и стариков предупреждайте.

Ну детей то понятно, а стариков, умудренных жизнь дедов зачем?

Имя: Гость
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