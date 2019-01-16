16.01.2019 | 11:57

Утром в среду, 16 января, прохожие на улице Ленина в Пензе заметили автомобиль с промятой крышей. Причиной тому стал сход снега с дома.

«Это Боль. Ленина, 16... Сход снега, 3 машины разом», - написал очевидец, приславший фотографии с места ЧП в группу «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

Мнения пензенцев, прокомментировавших снимки, разделились. «Жестоко. «Спасибо» коммунальщикам», «Мда, действительно у кого-то печальное утро...», «Это реально боль», - написали сочувствующие.

Другие горожане посчитали, что в произошедшем виноваты сами водители, выбравшие неудачное место для парковки.

«Нечего ставить в такую погоду так», «Думать надо, где ставить, каждую зиму снег сходит с крыш», «На Ленина практически пустует платная парковка. Людям денег жалко. А машины свои нет», - отметили жители областного центра.

5 января на улице Ладожской в Пензе под тяжестью снега обрушилась часть автомобильной мойки самообслуживания.

Фото vk.com/sova_penza.