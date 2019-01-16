16.01.2019 | 10:09

Пензенцы не перестают жаловаться на сосульки, свисающие с крыш их домов. Несмотря на активную работу, которую провели городские коммунальные службы, не все крыши оказались очищенными от льда.

Так, на доме № 7 на улице Красной со стороны подъездов вся кровля увешана ледяной бахромой. Сосульки опасны тем, что прямо под ними, между стеной дома и газоном, находится пешеходная дорожка, заботливо расчищенная дворником. Именно ей пользуются жители дома, не имеющие возможности при выходе из подъезда моментально отойти от опасного места.

Фото сосулек прислала жительница дома, указав, что здание обслуживает МУП Первомайского района.

«В нашем доме живут и очень пожилые люди, и родители с маленькими детьми, которых пока еще приходится носить на руках. Эти люди не могут быстро передвигаться, а ведь каждое мгновенье промедления грозит увечьем или гибелью», - добавила женщина.

На фото, присланном пензячкой, видно, что сосульки еще не достигли такого размера, как это было, к примеру, на доме № 10 на улице Мира или в городе Белинском. Погода способствует их таянию. Но жители дома опасаются, что при начале похолодания ледяные сталактиты будут расти.