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Глас народа | Пензенцы сообщили об авариях на ул. Воронова и Лермонтова

15.01.2019|09:44
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Во вторник, 15 января, горожанин Павел П. прислал в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» фотографию аварии на улице Воронова, мимо которой проехал в 8:00.

«Пошел опять снежок - и начались аварии на пустом месте. Вроде бы пустяковые, но настроение портят и участникам, и другим водителям, вынужденным стоять в пробках или объезжать место ДТП по сугробам», - написал Павел.

Участниками ДТП, которое он сфотографировал, стали Renault с символикой «Яндекс.Такси» и Priora.

Еще одна мелкая авария утром 15 января случилась на улице Лермонтова - у поворота к проходной областной больницы. Столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, люди не пострадали.

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