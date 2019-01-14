14.01.2019 | 11:29

В ночь с субботы на воскресенье, 13 января, на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова произошло очередное ДТП.

«В 00:00 столкнулись Chevrolet Lanos и Ford Escape. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Одна из машин врезалась в светофор, расположенный на юго-западном углу перекрестка. Удар был настолько силен, что элементы конструкции отлетели на пешеходную дорожку.

На накренившейся металлической опоре остался лишь «красный человечек» и относящийся к нему светящийся круг.

Это уже не первое ДТП, которое происходит в этом месте. 7 июня 2017 года, также в полночь, здесь столкнулись ВАЗ-2108 и Suzuki Grand Vitara. В аварии погибла 20-летняя девушка.

27 сентября 2018 года на нехорошем перекрестке столкнулись два автобуса большой вместимости, перевозившие пассажиров, и автомобиль Pontiac.

Местные жители утверждают, что на этом перекрестке автомобилисты постоянно нарушают правила дорожного движения, игнорируя сигнал для пешеходов.

«Я каждый день хожу здесь и могу с уверенностью заявить: 2-3 таких случая в неделю происходят регулярно. Как только загорается «зеленый человечек», какой-нибудь нетерпеливый водитель жмет на газ и едет прямо на людей. А один в меня едва не уперся бампером и машет рукой, мол, проходи, не задерживай! Особенно страшно переходить дорогу в темноте, когда человек за рулем может не разглядеть пешехода», - рассказала жительница дома № 9 на улице Красной.

Еще один житель микрорайона утверждает, что нарушители проезжают на запрещающий сигнал светофора не только тогда, когда горит «зеленый человечек», но и когда движение разрешено по перпендикулярной улице, если она пуста.

По мнению горожан, на перекрестке Куйбышева и Свердлова необходимо установить видеокамеру с соответствующим предупреждающим знаком, чтобы у недобросовестных водителей не было желания нарушать правила дорожного движения. Кроме того, при совершении ДТП техническое устройство поможет установить его причины.