В ночь с субботы на воскресенье, 13 января, на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова произошло очередное ДТП.
«В 00:00 столкнулись Chevrolet Lanos и Ford Escape. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Одна из машин врезалась в светофор, расположенный на юго-западном углу перекрестка. Удар был настолько силен, что элементы конструкции отлетели на пешеходную дорожку.
На накренившейся металлической опоре остался лишь «красный человечек» и относящийся к нему светящийся круг.
Это уже не первое ДТП, которое происходит в этом месте. 7 июня 2017 года, также в полночь, здесь столкнулись ВАЗ-2108 и Suzuki Grand Vitara. В аварии погибла 20-летняя девушка.
27 сентября 2018 года на нехорошем перекрестке столкнулись два автобуса большой вместимости, перевозившие пассажиров, и автомобиль Pontiac.
Местные жители утверждают, что на этом перекрестке автомобилисты постоянно нарушают правила дорожного движения, игнорируя сигнал для пешеходов.
«Я каждый день хожу здесь и могу с уверенностью заявить: 2-3 таких случая в неделю происходят регулярно. Как только загорается «зеленый человечек», какой-нибудь нетерпеливый водитель жмет на газ и едет прямо на людей. А один в меня едва не уперся бампером и машет рукой, мол, проходи, не задерживай! Особенно страшно переходить дорогу в темноте, когда человек за рулем может не разглядеть пешехода», - рассказала жительница дома № 9 на улице Красной.
Еще один житель микрорайона утверждает, что нарушители проезжают на запрещающий сигнал светофора не только тогда, когда горит «зеленый человечек», но и когда движение разрешено по перпендикулярной улице, если она пуста.
По мнению горожан, на перекрестке Куйбышева и Свердлова необходимо установить видеокамеру с соответствующим предупреждающим знаком, чтобы у недобросовестных водителей не было желания нарушать правила дорожного движения. Кроме того, при совершении ДТП техническое устройство поможет установить его причины.
Ни безопасные дороги,ни светофоры,ни безопасные машины не спасут от идиота за рулём,и абсолютно аморфного и непрофессионального начальника ГИБДД.