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Глас народа | В Пензе столкнулись маршрутное такси и трактор-снегоочиститель

14.01.2019|13:04
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В понедельник, 14 января, в Пензе произошло ДТП с участием спецтехники и пассажирского транспорта.

Около 12:30 на улице Мира столкнулись маршрутное такси № 5 марки Citroen и трактор, оснащенный ковшом и щеткой.

Фото редакции ИА «ПензаИнформ» предоставила Ксения Рязанова. На снимках видно, что сильных механических повреждений транспортные средства не получили.

В последнее время ДТП с участием маршрутных такси перестали быть редкостью в Пензе. 10 января на улице Чехова микроавтобус «Луидор» сбил 40-летнюю женщину, а затем въехал в стоявшее маршрутное такси марки Peugeot.

27 декабря на проспекте Строителей столкнулись Mercedes, следовавший по маршруту № 77, и Toyota Camry.

5 декабря на перекрестке улиц Каракозова и Луначарского легковой автомобиль въехал в маршрутное такси № 43.

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Гость|14.01.2019 13:12|

penzainform.ru писал(a):

На снимках видно, что сильных механических повреждений транспортные средства не получили.
Особенно трактор ))

Гость|14.01.2019 13:19|

Марку трактора не указали почему-то

Имя: Гость
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