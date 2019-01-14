14.01.2019 | 13:04

В понедельник, 14 января, в Пензе произошло ДТП с участием спецтехники и пассажирского транспорта.

Около 12:30 на улице Мира столкнулись маршрутное такси № 5 марки Citroen и трактор, оснащенный ковшом и щеткой.

Фото редакции ИА «ПензаИнформ» предоставила Ксения Рязанова. На снимках видно, что сильных механических повреждений транспортные средства не получили.

В последнее время ДТП с участием маршрутных такси перестали быть редкостью в Пензе. 10 января на улице Чехова микроавтобус «Луидор» сбил 40-летнюю женщину, а затем въехал в стоявшее маршрутное такси марки Peugeot.

27 декабря на проспекте Строителей столкнулись Mercedes, следовавший по маршруту № 77, и Toyota Camry.

5 декабря на перекрестке улиц Каракозова и Луначарского легковой автомобиль въехал в маршрутное такси № 43.