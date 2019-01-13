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Глас народа | Пензенец пожаловался на помойку во дворе дома на улице Московской

13.01.2019|12:06
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Житель Пензы Александр С. обратился в рубрику «Глас народа» с жалобой на неприемлемое состояние территории около контейнерной площадки во дворе дома № 86 на улице Московской.

В подтверждение своих слов он прислал видеозапись, сделанную в субботу, 12 января, в 8:42.

На кадрах видно, что в радиусе десятка метров за пределами огороженной зоны с баками валяются пищевые отходы, картонные коробки, бутылки и прочий мусор. Крупногабаритные отходы сложены в кучу поблизости.

«И это самый центр города!» - выразил недоумение Александр.

При этом заметно, что контейнеры заполнены не доверху. Возможно, мусор оказался не там, где нужно, при выгрузке из баков. Вполне вероятно также, что некоторые нерадивые граждане просто не донесли содержимое своих мусорных ведер до места назначения.

«Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|13.01.2019 12:33|

penzainform.ru писал(a):

Вполне вероятно также, что некоторые нерадивые граждане просто не донесли содержимое своих мусорных ведер до места назначения.
все разом взяли и не донесли)))))))) вот вы жжети журналисты))))))))

Гость|13.01.2019 12:36|

Рассыпанный из контейнера мусор, а также растащенный бродячими животными или разнесенный ветром, называется "смёт" и относится к категории промышленных отходов, а по сему не входит в сферу ответственности регионального оператора.

Гость|13.01.2019 12:42|

Гость писал(a):

все разом взяли и не донесли)))))))) вот вы жжети журналисты))))))))
И ни чо и не жжом! В заре вон тоже топали громко нерадивые граждане, аж дома трещинами пошли.

Гость|13.01.2019 12:42|

Гость писал(a):

Рассыпанный из контейнера мусор, а также растащенный бродячими животными или разнесенный ветром, называется "смёт" и относится к категории промышленных отходов, а по сему не входит в сферу ответственности регионального оператора.
т.е. тупо он может выкинуть половину контейнера на землю и уехать и списать все на смёт????

Гость|13.01.2019 12:46|

penzainform.ru писал(a):

Возможно, мусор оказался не там, где нужно, при выгрузке из баков.
Пусть убирают! Не уберут они - уберут солдаты НАТО!

Гость|13.01.2019 12:49|

Гость писал(a):

т.е. тупо он может выкинуть половину контейнера на землю и уехать и списать все на смёт????
Ну кто посмелее, да поумнее так и будет делать.

Гость|13.01.2019 12:53|

Гость писал(a):

Не уберут они - уберут солдаты НАТО!
Дурак и не лечишься.

Военнослужащие, принимавшие участие в маневрах Trident Juncture, стали настоящей карой небесной для норвежцев. Мало того, что солдаты выпили весь алкоголь в барах, своей техникой повредили пашни и поля, они, совершенно не стесняясь, справляют нужду везде, где придется - у школ, детских садов и спорткомплексов. "Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать", - жалуются люди.

Как сообщает Sputnik International, первыми странами, принявшими военных, стали Норвегия и Исландия. Именно сюда в преддверии учений высадились тысячи солдат, которые лишь за один уикэнд выпили все пиво в барах Рейкьявика и его окрестностей. Некоторые пивоваренные заводы были вынуждены отправить резервные запасы пива в питейные заведения страны, чтобы удовлетворить спрос. Пьяные и не до конца удовлетворившиеся малым количеством алкоголя солдаты бродили из бара в бар, требуя местного алкоголя. Особенно им полюбился местный лагер, в частности – сорт Gull.

Претензии к солдатам НАТО были и у фермеров, чьи поля и засеянные пашни пострадали от бронетехники. Но основные жалобы, которые накопились у местных жителей к военным, носили чуть иной характер - норвежцы были шокированы поведением вояк, которые, не стесняясь, опорожняли свой кишечник и мочились, где хотели.

Они справляли естественные потребности возле детских садов, школ и спортивных объектов. Представители Вооруженных сил Норвегии по мере возможностей старались наводить чистоту за своими коллегами, и это им не слишком нравилось: "Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать". Представителю НАТО Эйстейну Малкенес Кварвингу пришлось даже извиниться за "незапланированные инциденты" подобного рода.

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