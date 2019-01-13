13.01.2019 | 12:06

Житель Пензы Александр С. обратился в рубрику «Глас народа» с жалобой на неприемлемое состояние территории около контейнерной площадки во дворе дома № 86 на улице Московской.

В подтверждение своих слов он прислал видеозапись, сделанную в субботу, 12 января, в 8:42.

На кадрах видно, что в радиусе десятка метров за пределами огороженной зоны с баками валяются пищевые отходы, картонные коробки, бутылки и прочий мусор. Крупногабаритные отходы сложены в кучу поблизости.

«И это самый центр города!» - выразил недоумение Александр.

При этом заметно, что контейнеры заполнены не доверху. Возможно, мусор оказался не там, где нужно, при выгрузке из баков. Вполне вероятно также, что некоторые нерадивые граждане просто не донесли содержимое своих мусорных ведер до места назначения.

«Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.