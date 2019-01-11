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Глас народа | На Стрельбищенской случилось ДТП с участием «любителя езды по встречке»

11.01.2019|10:12
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Утром в пятницу, 11 января, на улице Стрельбищенской в Пензе произошла авария - столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes.

«Авария на Стрельбищенской в сторону Барковки. Лоб в лоб, у солярки стрельнули подушки и нет морды. Для любителей езды по встречной полосе, вот вам урок!!! Бог не Антошка, видит немножко...» - написала Ольга Малякина, увидевшая последствия ДТП и выложившая фотографию в группу «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте».

Еще один снимок с места аварии добавил Денис Рабынин.

«Странно, что только сейчас это случилось, там каждый день по встречке летают», «Ладно летом прут, да и то дебилы. Но зимой там начищено 2 полосы и в случае чего хрен уйдешь. Чем думают?..» - отреагировали пензенцы.

По неподтвержденной информации, в результате аварии никто не пострадал. В отделении пропаганды регионального УГИБДД уточнили, что по данному ДТП в дежурную часть никто не обращался.

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Гость|11.01.2019 10:20|

Яйца по 9 штук и пиво 0,45 литра

Производители, чтобы скрыть рост цен, стали снижать количество товара в одной упаковке

Гость|11.01.2019 10:24|

Отвали со своим яйцами, достал.

Гость|11.01.2019 10:26|

И чо? 750 р. штраф, если напишет что стоял на встречке.

Гость|11.01.2019 10:31|

Или вынесло на встречную полосу движения из за заноса/колдобины (ваще дорожников на деньги можно поставить)...

Гость|11.01.2019 10:49|

Ольга Малякина писака от Бога. Есть что из её раннего почитать?

Гость|11.01.2019 11:01|

Есть что из её раннего почитать?

Ранее она не умела писать и читать. Вот дорвалась.

Гость|11.01.2019 11:04|

Гость писал(a):

Отвали со своим яйцами, достал.
Он тебе дело говорит,а ты сопли про единичных дурачков проливаешь. Жалко про цены на бензин он не поднял вопрос.

Имя: Гость
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