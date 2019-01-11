11.01.2019 | 10:12

Утром в пятницу, 11 января, на улице Стрельбищенской в Пензе произошла авария - столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes.

«Авария на Стрельбищенской в сторону Барковки. Лоб в лоб, у солярки стрельнули подушки и нет морды. Для любителей езды по встречной полосе, вот вам урок!!! Бог не Антошка, видит немножко...» - написала Ольга Малякина, увидевшая последствия ДТП и выложившая фотографию в группу «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте».

Еще один снимок с места аварии добавил Денис Рабынин.

«Странно, что только сейчас это случилось, там каждый день по встречке летают», «Ладно летом прут, да и то дебилы. Но зимой там начищено 2 полосы и в случае чего хрен уйдешь. Чем думают?..» - отреагировали пензенцы.

По неподтвержденной информации, в результате аварии никто не пострадал. В отделении пропаганды регионального УГИБДД уточнили, что по данному ДТП в дежурную часть никто не обращался.