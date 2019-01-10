10.01.2019 | 10:15

Пензенцы продолжают высказывать претензии к работе коммунальщиков. В четверг, 10 января, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение о дороге на Южной Поляне, которую за эту зиму не чистили ни разу.

Она располагается между универсамом «Фортуна» и домом № 91 на улице Калинина и соединяет последнюю с Краснова.

«Центральные дороги чистят, не до бордюров, конечно, но чистят. А вот шаг в сторону - и все, утопай в снегу. И это не внутридворовая территория, за которую отвечает какая-нибудь управляйка, это городская дорога», - написала жительница Пензы и приложила фотографии в качестве доказательства.

По словам горожанки, водители накатали в снегу колею, глубина которой уже не позволяет совершать какой-либо маневр в сторону.

«За зиму ни разу не чистили. Видимо, никакое начальство там не ездит», - резюмировала пензячка.

В 2016 году на эту дорогу уже жаловались - по той же причине. Тогда к середине января ее также ни разу не чистили. «Люди при переходе дороги вязнут в снегу, а если речь о пожилых, которые передвигаются с палочками, то они и вовсе пройти не могут», - писал местный житель.