09.01.2019 | 12:27

В среду, 9 января, в Кривозерье водители столкнулись с трудностями из-за ДТП на одноименной улице - напротив поворота к 2-му проезду Бурмистрова.

«В 11:20 там столкнулись ВАЗ-2115 и микроавтобус Ford «Прощальный кортеж». Перегородили почти всю дорогу, приходится объезжать через двойную сплошную», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» читатель Павел А.

Горожанин приложил к сообщению фотографии и видео с места ДТП.

«Столь печальная машина не стала причиной трагедии - пострадавших нет», - добавил Павел.