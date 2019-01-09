В среду, 9 января, в Кривозерье водители столкнулись с трудностями из-за ДТП на одноименной улице - напротив поворота к 2-му проезду Бурмистрова.
«В 11:20 там столкнулись ВАЗ-2115 и микроавтобус Ford «Прощальный кортеж». Перегородили почти всю дорогу, приходится объезжать через двойную сплошную», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» читатель Павел А.
Горожанин приложил к сообщению фотографии и видео с места ДТП.
«Столь печальная машина не стала причиной трагедии - пострадавших нет», - добавил Павел.
У людей горе, а этот снимать давай, типичные людишки вместо помощи достают свои гаджеты и начинают снимать, даже если убивают, то они просто снимают. Даже животные сейчас намного милосерднее, чем эти жалкие люди.