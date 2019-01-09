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Глас народа | В Кривозерье столкнулись «Прощальный кортеж» и ВАЗ-2115

09.01.2019|12:27
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В среду, 9 января, в Кривозерье водители столкнулись с трудностями из-за ДТП на одноименной улице - напротив поворота к 2-му проезду Бурмистрова.

«В 11:20 там столкнулись ВАЗ-2115 и микроавтобус Ford «Прощальный кортеж». Перегородили почти всю дорогу, приходится объезжать через двойную сплошную», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» читатель Павел А.

Горожанин приложил к сообщению фотографии и видео с места ДТП.

«Столь печальная машина не стала причиной трагедии - пострадавших нет», - добавил Павел.

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Гость|09.01.2019 13:00|

У людей горе, а этот снимать давай, типичные людишки вместо помощи достают свои гаджеты и начинают снимать, даже если убивают, то они просто снимают. Даже животные сейчас намного милосерднее, чем эти жалкие люди.

Гость|09.01.2019 13:04|

С видеофиксацией сложно доказать,что ты не осел,а уж без видео вообще нереально что то доказать (суду или полицаям). Поэтому видеорегисьратор сейчас нужен не только в машине,но и каждому пешехода .

Имя: Гость
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