Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|5 янв 2019|11:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Глас народа | На Бауманском путепроводе четыре автомобиля попали в ДТП

05.01.2019|10:11
Печать

В субботу, 5 января, на Бауманском путепроводе в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

«Я проезжала мимо около 9:40. Там столкнулись ВАЗ-2110, Kia Ceed, Chevrolet и внедорожник (марка какая-то необычная, так что я не разобралась)», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» жительница областного центра Валентина С.

Судя по записи, присланной женщиной, на месте аварии уже работают два экипажа ДПС. Инспекторы установят причины произошедшего и виновника ДТП.

«Да занесло, наверное, одну из машин, дороги-то нечищеные после снегопада, ехать сложно. Она оказалась на встречке и собрала всех», - предположила Валентина, уточнив, что из-за аварии на пути в сторону центра образовался затор.

0
0
0
0
 
Гость|05.01.2019 10:35|

Вчера в это же время и на этом иесте 3 машины в кучу собрались. Дороги были не чищены до обеда.

Гость|05.01.2019 10:40|

Дуракам, что чисть, что не чисть! Один хрен дтп! Даже на полном приводе проехать не могут. Летом тоже снег мешает дтп сплош и рядом? В СССР практически не чистили все дружно выходили троллейбус подтолкнули и дальше поехали. А в гору по Карпинской на западную вообще никто не заезжал. И жили все спокойно и дружно! А сейчас быдло одно!

Гость|05.01.2019 11:01|

Гость писал(a):

В СССР практически не чистили все дружно выходили троллейбус подтолкнули и дальше поехали.
Не п....,чистили и нормально,просто зимы раньше были снежные.ГИБДД вообще сейчас отсутствует.Сегодня какое то чухло снесло светофор в арбеково,после чего благополучно скрылось.Судя по полному бардаку в городе ,Курчатов даже на сержанта не тянет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 