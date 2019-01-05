05.01.2019 | 10:11

В субботу, 5 января, на Бауманском путепроводе в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

«Я проезжала мимо около 9:40. Там столкнулись ВАЗ-2110, Kia Ceed, Chevrolet и внедорожник (марка какая-то необычная, так что я не разобралась)», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» жительница областного центра Валентина С.

Судя по записи, присланной женщиной, на месте аварии уже работают два экипажа ДПС. Инспекторы установят причины произошедшего и виновника ДТП.

«Да занесло, наверное, одну из машин, дороги-то нечищеные после снегопада, ехать сложно. Она оказалась на встречке и собрала всех», - предположила Валентина, уточнив, что из-за аварии на пути в сторону центра образовался затор.