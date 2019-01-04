04.01.2019 | 11:09

В пятницу, 4 января, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием снегоуборочной техники.

«ДТП. Пескотряс и Х6. Путепровод ЦНТИ. Актуально на 10:30», - такое сообщение появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

На фото хорошо виден КамАЗ, получивший незначительные механические повреждения. Второй участник аварии - ВМW Х6 - в кадр не попал.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, утром на улицах областного центра работало 88 единиц техники МУП «Пензадормост», часть из них (самосвалы) были задействованы при вывозе снега.