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Глас народа | На проспекте Победы в Пензе снегоуборочная техника попала в ДТП

04.01.2019|11:09
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В пятницу, 4 января, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием снегоуборочной техники.

«ДТП. Пескотряс и Х6. Путепровод ЦНТИ. Актуально на 10:30», - такое сообщение появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

На фото хорошо виден КамАЗ, получивший незначительные механические повреждения. Второй участник аварии - ВМW Х6 - в кадр не попал.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, утром на улицах областного центра работало 88 единиц техники МУП «Пензадормост», часть из них (самосвалы) были задействованы при вывозе снега.

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Гость|04.01.2019 11:23|

Снег должны всю ночь чистить-днем снегоуборка только на незагруженных участках дорог.

Гость|04.01.2019 11:27|

У нас уже давно никто никому не должен, не заметили?

Гость|04.01.2019 11:29|

Не надо чисть снег он и так чистый его надо вывозить. Но это дорого. В Москве тоже шляпа со снегом. Поняли что это очень дорого. Денег нет!

Гость|04.01.2019 11:40|

Дороги не чищены, про тротуары промолчит. Бездельники!

Имя: Гость
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