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Глас народа | На проспекте Победы три автомобиля попали в ДТП и перекрыли дорогу

04.01.2019|13:00
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В пятницу, 4 января, на проспекте Победы в Пензе произошло ДТП с участием как минимум трех автомобилей.

По предварительной информации, возле магазина «Василек» около 12:00 столкнулись SsangYong, Audi и «Лада-Гранта».

Машины заняли все полосы, предназначенные для движения в сторону Арбекова, так что другим транспортным средствам приходилось выезжать на встречную, чтобы миновать место аварии.

«Начинает собираться пробка», - сообщили водители в социальной сети «ВКонтакте».

В этот же день на проспекте Победы, на путепроводе у ЦНТИ, в дорожно-транспортное происшествие попала снегоуборочная техника.

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