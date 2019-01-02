02.01.2019 | 10:51

Утром в среду, 2 января, на улице Бекешской в Пензе, у въезда в детскую областную больницу им. Филатова, случилось ДТП. Дорогу не поделили две иномарки.

Видео с места происшествия появилось в группе «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» в соцсети «ВКонтакте». Его автор уточнил, что машины - Toyota Land Cruiser и Datsun - столкнулись не позднее 8:50.

На видео запечатлено, что после аварии Land Cruiser оказался на тротуаре, а Datsun перегородил половину проезжей части.

Официальной информации о ДТП пока нет.