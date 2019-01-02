02.01.2019 | 11:50

Во вторник, 1 января, на проспекте Строителей в Пензе автомобиль въехал в столб. «Пьяный за рулем» - так подписал автор фотографию с места ЧП, которую опубликовал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин сообщил, что все случилось у него на глазах в 16:40.

«Он вместе с супругой были пьяны! Просили помочь вытолкнуть машину и дотолкать до гаража, до которого не доехали малость. Пытался выехать своим ходом!» - рассказал пензенец.

Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне новогодних праздников в отделении пропаганды регионального УГИБДД призвали граждан не быть равнодушными и при виде автомобилей с пьяными водителями звонить в дежурную часть ГИБДД: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 - или по телефону 02.

В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции на время праздников усилили контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения.