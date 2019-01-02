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Глас народа | Соцсети: На проспекте Строителей пьяный водитель въехал в столб

02.01.2019|11:50
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Во вторник, 1 января, на проспекте Строителей в Пензе автомобиль въехал в столб. «Пьяный за рулем» - так подписал автор фотографию с места ЧП, которую опубликовал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин сообщил, что все случилось у него на глазах в 16:40.

«Он вместе с супругой были пьяны! Просили помочь вытолкнуть машину и дотолкать до гаража, до которого не доехали малость. Пытался выехать своим ходом!» - рассказал пензенец.

Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне новогодних праздников в отделении пропаганды регионального УГИБДД призвали граждан не быть равнодушными и при виде автомобилей с пьяными водителями звонить в дежурную часть ГИБДД: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 - или по телефону 02.

В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции на время праздников усилили контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения.

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Гость|02.01.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

Накануне новогодних праздников в отделении пропаганды регионального УГИБДД призвали граждан не быть равнодушными и при виде автомобилей с пьяными водителями звонить в дежурную часть ГИБДД: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 - или по телефону 02.
Может за Курчатова поработать ещё?А он не хочет своей зарплатой и премиями с неравнодушными гражданами поделиться!?Уберите ЭТО из нашего региона подальше.

Имя: Гость
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