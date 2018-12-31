31.12.2018 | 15:11

В понедельник, 31 декабря, жительница Пензы Ксюша Романова прислала в редакцию видео настоящей расправы с новогодними елками.

На записи запечатлена грузовая «Газель», из кузова которой двое мужчин вытаскивают хвойные деревья и кидают на землю. По всей видимости, эти елки так и не удалось продать.

Столь кощунственное отношение к символу праздника вызвало возмущение пензячки. «Куда отправляют новогодние деревья 31 декабря? В этом году их скинули на пустыре за храмом во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, напротив дома по ул. Антонова, 26», - прокомментировала она.

Подобные действия могут свести на нет все усилия пензенцев по воспитанию у молодого поколения бережного отношения к природе, и в том числе к новогодним елкам. В Пензе уже несколько лет проводится акция «Прощание с елкой». Ее смысл заключается в том, что школьники и взрослые приносят в определенное место потерявшие свою востребованность елочки и сосенки.

Между тем пензенские хвойные деревья пользуются успехом в других регионах России. В частности, их продавали в Евпатории по цене от 300 до 500 рублей за метр. В Москве же на елочных базарах ими торговали по 1 000 рублей за метр.

В Пензе к празднику было открыто 88 официальных мест продажи новогодних деревьев, которые должны работать до 31 декабря включительно.