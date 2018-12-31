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Глас народа | В Пензе непроданные елки выкинули на пустыре в районе ГПЗ-24

31.12.2018|15:11
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В понедельник, 31 декабря, жительница Пензы Ксюша Романова прислала в редакцию видео настоящей расправы с новогодними елками.

На записи запечатлена грузовая «Газель», из кузова которой двое мужчин вытаскивают хвойные деревья и кидают на землю. По всей видимости, эти елки так и не удалось продать.

Столь кощунственное отношение к символу праздника вызвало возмущение пензячки. «Куда отправляют новогодние деревья 31 декабря? В этом году их скинули на пустыре за храмом во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, напротив дома по ул. Антонова, 26», - прокомментировала она.

Подобные действия могут свести на нет все усилия пензенцев по воспитанию у молодого поколения бережного отношения к природе, и в том числе к новогодним елкам. В Пензе уже несколько лет проводится акция «Прощание с елкой». Ее смысл заключается в том, что школьники и взрослые приносят в определенное место потерявшие свою востребованность елочки и сосенки.

Между тем пензенские хвойные деревья пользуются успехом в других регионах России. В частности, их продавали в Евпатории по цене от 300 до 500 рублей за метр. В Москве же на елочных базарах ими торговали по 1 000 рублей за метр.

В Пензе к празднику было открыто 88 официальных мест продажи новогодних деревьев, которые должны работать до 31 декабря включительно.

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Гость|31.12.2018 15:26|

Раньше не проданные ёлки отвозили в зоопарк на корм животным.

Гость|31.12.2018 15:31|

Очень много лишних ёлок привезли вот и результат

Гость|31.12.2018 15:37|

Почему то контрольные органы интересовали нелегальные ёлочные базары,а вот свалки не проданных елочек никого не интересуют.

Гость|31.12.2018 15:37|

Мы не покупали и не ставили. Нет смысла.

Гость|31.12.2018 16:31|

Кто ёлку не поставил?бегом за халявой

Гость|31.12.2018 16:48|

Сволочи, свиньи.

Гость|31.12.2018 16:49|

Расстрелять скотов

Гость|31.12.2018 17:24|

уже давно эти елки не покупаем . и ничего .новый год и без них наступает . зато деревья целее . только вот никому не надо контролировать эти деревья . рубят и ладно . а зачем ?? нас то намного меньше вымерли . да и лучше что то еще прикупить чем за баснословную цену эту елку .

Гость|31.12.2018 17:30|

. только вот никому не надо контролировать эти деревья . рубят и ладно . а зачем ??

А это у лесного министра спросить надо . Зачем рубить так бездумно и в таких количествах ? Вот теперь обязать его возместить ущерб . Заставить его лично убрать эти невостребованные ёлочки с улиц города .

Гость|31.12.2018 17:35|

Каждый год одно и тоже.Заготавливают елок больше потребностей.Каждый год предприниматели пролетают с хабором.Каждый год появляются новые дурачки, которые думают, что они не пролетят с хабором и окажутся хитрее остальных Ничего не меняется в Буртасском крае.Количество дураков зашкаливает.

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