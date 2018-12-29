29.12.2018 | 14:05

В пятницу, 28 декабря, житель Пензы пожаловался в рубрику «Глас народа» на качество уборки дорог в областном центре. Речь идет об участке улицы Окружной напротив СЗК «Дизель-Арена».

«Удивительное ноу-хау. Снег с песко-соляной смесью и химией с дороги просто перебросили на тротуар и газон. Тротуар загажен до состояния отвратительности. Ледяные глыбы и соль», - написал горожанин.

Он посетовал на то, что, несмотря на реальное положение дел, чиновники будут заявлять «о миллионах тонн снега, якобы вывезенных с дорог любимого города».

«Кто за это ответит? Есть вообще в городе надзорные органы, прокуратура? Это какой-то позор...» - возмутился пензенец.