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Глас народа | На Окружной снежная каша с проезжей части оказалась на тротуаре

29.12.2018|14:05
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В пятницу, 28 декабря, житель Пензы пожаловался в рубрику «Глас народа» на качество уборки дорог в областном центре. Речь идет об участке улицы Окружной напротив СЗК «Дизель-Арена».

«Удивительное ноу-хау. Снег с песко-соляной смесью и химией с дороги просто перебросили на тротуар и газон. Тротуар загажен до состояния отвратительности. Ледяные глыбы и соль», - написал горожанин.

Он посетовал на то, что, несмотря на реальное положение дел, чиновники будут заявлять «о миллионах тонн снега, якобы вывезенных с дорог любимого города».

«Кто за это ответит? Есть вообще в городе надзорные органы, прокуратура? Это какой-то позор...» - возмутился пензенец.

Новость сообщил — Орлуша
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Гость|29.12.2018 14:25|

Никто и на за что не ответит! Сколько ворья миллионов под домашним арестом. У них девиз воинов великого Чингисхана:Награбить и сдохнуть,да похороны за счёт бюджета.

Гость|29.12.2018 14:34|

Ну и оказалась? В чем проблема то ? Что не так то ?

Гость|29.12.2018 14:39|

А похороны за бюджетные деньги - Это последний хапок!

Гость|29.12.2018 15:19|

дроги хорошо почищены чмо заикастое

Гость|29.12.2018 15:27|

Надо эту "кашу" вывалить за стены Октябрьского сада.

Гость|29.12.2018 18:03|

Каша - это по части Юрика! Он её любит.

Гость|29.12.2018 18:04|

Вот вам ваша снегоплавильная машина (юрик показывает кукиш) и вот вам вывоз снега с улиц (юрик показывает два кукиша)

Гость|29.12.2018 18:07|

Проезжали там вчера около 23:30 - они этот грязный снег с тротуара закидывали подальше к деревьям. То есть травили химией олимпийскую аллею. Ляпота...

Гость|29.12.2018 19:19|

Юрка на корпаративах уже давно печень гробит,его эта каша на тротуарах не интересует.

Гость|29.12.2018 19:24|

А где морда оператора который снимал ролик? Типа он пешком ходит по тротуару?Скоко там ездию ни одного проходящего не видел.Там до ближайшей остановки около километра.Для кого тротуар то чистить?!?

Гость|29.12.2018 22:26|

Гость|29.12.2018 19:24|

А где морда оператора который снимал ролик? Типа он пешком ходит по тротуару?Скоко там ездию ни одного проходящего не видел.Там до ближайшей остановки около километра.Для кого тротуар то чистить?!?

Ты недоучка пензюкский, сначала писать и говорить научись, а потом уже лезь со свиным рылом комментарии строчить. Ездюк. Выйди из своей жоповозки и пройдись.

Гость|29.12.2018 23:02|

Уже отчитались об очистке города

Гость|30.12.2018 01:11|

http://penza.bezformata.com/listnews/zaslugi-pered-penzenskoj-oblastyu/71976946/

Имя: Гость
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