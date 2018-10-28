В воскресенье, 28 октября, в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео последствий ДТП на перекрестке улиц Володарского и Суворова. Автор записи утверждает, что его причиной стала неправильная работа светофора.
«В очередной раз во время дождя залило блок управления светофора на перекрестке Володарского - Суворова, вследствие чего светофор «залип». Перекресток переоборудован по программе «Безопасные дороги», - отметил автор видео.
На записи запечатлены столкнувшиеся Lada и Chevrolet, а также светофор, на котором без перерыва одновременно мигают желтый и красный.
«Здесь еще понятно, что светофор сломался. А вот на перекрестке Московская - Суворова недавно по-другому завис. Суворова всегда зеленый, Московская - всегда красный. Люди находили подвох только после пяти минут стояния на красном))», - прокомментировал запись один из горожан.
Видео Сани Левого, vk.com/penza_live.
Нужно подавать в суд на обслуживающую светофоры организацию. Стрясти с неё не только за ремонт автомобилей,но и моральный ущерб. Причём взыскать капитальную сумму. Тогда может более основательно будут подходить к обслуживанию дорог в городе.