28.10.2018 | 12:03

В воскресенье, 28 октября, в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео последствий ДТП на перекрестке улиц Володарского и Суворова. Автор записи утверждает, что его причиной стала неправильная работа светофора.

«В очередной раз во время дождя залило блок управления светофора на перекрестке Володарского - Суворова, вследствие чего светофор «залип». Перекресток переоборудован по программе «Безопасные дороги», - отметил автор видео.

На записи запечатлены столкнувшиеся Lada и Chevrolet, а также светофор, на котором без перерыва одновременно мигают желтый и красный.

«Здесь еще понятно, что светофор сломался. А вот на перекрестке Московская - Суворова недавно по-другому завис. Суворова всегда зеленый, Московская - всегда красный. Люди находили подвох только после пяти минут стояния на красном))», - прокомментировал запись один из горожан.

Видео Сани Левого, vk.com/penza_live.