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Глас народа | На проспекте Победы перед светофором столкнулись три автомобиля

27.10.2018|11:08
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В субботу, 27 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Информация об аварии и фото с места ЧП появились в группе «Сова Авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте» в 10:50. «ДТП на светофоре, где «Электроприбор». Актуально на 10:45», - написал подписчик паблика.

Судя по снимку, перед пешеходным переходом столкнулись три машины, две из них отечественные («Лады»), марку третьей, стоящей впереди, распознать сложно, так как ее почти не видно.

По всей видимости, водители не выдержали дистанцию. Когда один из них затормозил перед зеброй, два других последовательно врезались в остановившиеся авто. В результате аварии, скорее всего, никто не пострадал.

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Гость|27.10.2018 11:29|

Красота. Тазы с дороги убираются. У одного из них очевидна приора головного мозга

Гость|27.10.2018 11:30|

молодцы

Имя: Гость
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