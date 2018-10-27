27.10.2018 | 11:08

В субботу, 27 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Информация об аварии и фото с места ЧП появились в группе «Сова Авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте» в 10:50. «ДТП на светофоре, где «Электроприбор». Актуально на 10:45», - написал подписчик паблика.

Судя по снимку, перед пешеходным переходом столкнулись три машины, две из них отечественные («Лады»), марку третьей, стоящей впереди, распознать сложно, так как ее почти не видно.

По всей видимости, водители не выдержали дистанцию. Когда один из них затормозил перед зеброй, два других последовательно врезались в остановившиеся авто. В результате аварии, скорее всего, никто не пострадал.