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Глас народа | В Пензе на оживленных перекрестках в час пик не работали светофоры

25.10.2018|10:15
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Жители областного центра пожаловались в редакцию ИА «ПензаИнформ» на неработающие в час пик светофоры. В четверг, 25 октября, в информационное агентство по этому поводу обратились сразу два горожанина.

По заявлению одного из них, Ивана Соколова, утром в четверг сломался автоматический регулировщик движения на пересечении улиц Терновского и Ростовской.

«Что за бред? Тут и без того одни аварии, а так все водители, спешившие на работу, повылезали на середину. Чудом обошлось без аварий. Очень сложно», - написал мужчина, проезжавший опасный участок в 8:30.

Другая пензячка, Ирина Викторовна, осталась недовольна недействующим светофором на пересечении улиц Свердлова и Гоголя примерно в то же время.

«Это место будто заколдованное, там часто ломается светофор, да и пробки тоже частое явление. В таких ситуациях, я считаю, службы должны реагировать очень быстро, иначе ДТП и заторов не избежать», - высказала свое мнение женщина.

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Гость|25.10.2018 10:42|

эх терновка..терновка не завидую я вам и шемышейке

Гость|25.10.2018 10:50|

А Камыши Хвощи завидуешь?

Гость|25.10.2018 10:58|

Совсем разучились ездить без светофоров.

Имя: Гость
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