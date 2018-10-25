25.10.2018 | 10:15

Жители областного центра пожаловались в редакцию ИА «ПензаИнформ» на неработающие в час пик светофоры. В четверг, 25 октября, в информационное агентство по этому поводу обратились сразу два горожанина.

По заявлению одного из них, Ивана Соколова, утром в четверг сломался автоматический регулировщик движения на пересечении улиц Терновского и Ростовской.

«Что за бред? Тут и без того одни аварии, а так все водители, спешившие на работу, повылезали на середину. Чудом обошлось без аварий. Очень сложно», - написал мужчина, проезжавший опасный участок в 8:30.

Другая пензячка, Ирина Викторовна, осталась недовольна недействующим светофором на пересечении улиц Свердлова и Гоголя примерно в то же время.

«Это место будто заколдованное, там часто ломается светофор, да и пробки тоже частое явление. В таких ситуациях, я считаю, службы должны реагировать очень быстро, иначе ДТП и заторов не избежать», - высказала свое мнение женщина.