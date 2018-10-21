21.10.2018 | 14:57

Вопиющий случай произошел в Бессоновке на текущей неделе: подросток из местной школы сунул петарду в пасть собаке.

Первые сообщения о ЧП появились 18 октября. Через два дня жители села подняли тему в группе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте». Люди объединились в надежде помочь животному.

«Уважаемые жители Бессоновки! Вот такой вопиющий случай произошел в нашем селе. Какой-то ученик бессоновской школы (по словам других учащихся, кадет) сунул петарду в рот собаке. Несчастное животное уже двое суток нуждается в помощи! Для всех равнодушных скажу - если подобное не пресекать, то в следующий раз этот выродок положит петарду в рот ребенку или старику или кинет ее ради развлечения в вашу дорогую машину. Для подобных подонков границ и понимания того, что можно, а что нельзя, не существует. И есть ли в нашем селе люди с Душой и Сердцем, кто может помочь животному???» - такой пост появился в группе вечером 20 октября.

Собаку, о которой идет речь, многие узнали. Жители Бессоновки вспомнили, что раньше она была домашней, но хозяева ее выгнали. Безобидный и доверчивый пес часто появлялся около школы: провожал детей, играл с ними. Многие подкармливали собаку.

«Собака безобидная, никому ничего плохого не сделала, добрый, доверчивый пес, эээх, как представлю, как его подозвали, как подбежал он, махая хвостом, вот только не знал он, бедняга, зачем его зовут! О Боже! Я плачу!!!» - написала местная жительница.

От взрыва петарды собаке разорвало пасть.

Неравнодушные сельчане приняли решение помочь животному, однако за два дня поисков успеха не добились. Пса видят в разных местах, но приблизиться людям не удается: напуганный, страдающий, он не подходит даже к тем, кто его прикармливал.

Тем не менее бессоновцы не теряют надежды. Поиск собаки продолжается, жители улиц, где она часто появлялась, предупреждены, идет сбор денег на ветеринарную помощь.

«Ужас, что происходит с нашими детьми! Как можно быть такими нелюдями!!!», «Что за зверье растет?», «Какие безжалостные люди пошли в наше время! Такое издевательство над живым существом! У этого человека нет сердца и души», - такие комментарии оставляют жители села под постом о собаке в соцсети.

Здесь же провели параллель с трагедией в Керчи. «Ваши дети в опасности! Поверьте! Пример Керчь! В детстве этот упырь душил кошек...» - написали в группе.

Одна из участниц поисков приняла решение в понедельник, 22 октября, пойти к директору бессоновской школы. Люди боятся за своих детей, которые находятся в одном коллективе с человеком, способным так поступить с беззащитным существом.

Считают необходимым жители Бессоновки и обращение в полицию: «Нужно по-любому написать заявление и выяснить, кто это сделал, его возьмут на заметку как минимум и поставят на учет, директор 100% постарается замять историю. Продажа петард до 18 лет запрещена, пусть разбираются».

Фото Натальи Кадомцевой.