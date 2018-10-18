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Глас народа | На улице Красной пачку квитанций бросили на подоконнике в подъезде

18.10.2018|11:23
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В четверг, 18 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 7 на улице Красной в Пензе.

«Наш дом обслуживает МУП Первомайского района. Сегодня утром обнаружила в подъезде на подоконнике между первым и вторым этажом пачку квитанций, предназначенных для всех жителей», - рассказала она.

В доказательство своих слов пензячка прислала фото. По ее словам, раньше такого никогда не было: платежки всегда своевременно оказывались в почтовых ящиках.

«Теперь жители каждой из 20 квартир должны искать свою квитанцию в пачке бумаги. Но кто даст гарантию, что, к примеру, подслеповатая соседка-старушка или одинокий сосед-пенсионер, привыкшие вынимать платежки из почтовых ящиков, вообще обратят внимание на подоконник? Квитанция может потеряться, и тогда человеку придется тратить время и силы, ехать в МУП и восстанавливать ее. Как вариант - он пропустит платеж и будет начислена пеня. За что людей наказывают?» - возмутилась пензячка.

Кроме того, квитанции - это документы, в которых указаны персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер и площадь квартиры, сумма оплаты.

«Мне скрывать нечего, но вполне допускаю, что кто-то не хочет, чтобы квитанция с этой информацией была доступна широкой общественности», - отметила женщина.

По ее словам, она позвонила в МУП, и сотрудница пообещала разобраться и принять меры к тому, чтобы подобная ситуация не повторялась.

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Гость|18.10.2018 11:57|

А в подъезде не нассали там? А ведь моги.

Гость|18.10.2018 11:57|

И на ул.Бекешкая тоже всё всегда валяется на окнах(((

Гость|18.10.2018 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, квитанции - это документы, в которых указаны персональные данные:
Квитанции должны быть запечатаны. МУП нарушил закон о защите персональных данных.

Имя: Гость
Комментарий:

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