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Глас народа | Пензячка недовольна результатами реконструкции улицы Попова

17.10.2018|16:23
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» пришло письмо от жительницы Пензы. Ее дом находится на улице Попова, где сейчас проводится значительная реконструкция дороги.

В этом году на улице Попова начались работы по программе «Безопасные и качественные дороги», куда ее включили благодаря экономии на торгах. До 1 ноября должны расширить проезжую часть, сделав две полосы по 3,5 метра, установить бордюрный камень, обустроить парковочные места и ливневую канализацию, отремонтировать тротуар, улучшить освещение.

Однако пензячка высказывает ряд претензий.

«В результате ремонта дороги на Попова уничтожены все парковочные площадки рядом с домами 2, 2а и 6. Эти площадки и заездные карманы были с момента строительства и сдачи зданий в эксплуатацию, люди ими пользовались, всем было удобно.

Но сейчас дорогу сузили, заездные карманы и парковочные площадки обнесли бордюрами и выложили плиткой. Пешеходы там не ходят - там нет смысла идти. Мало того: врыли бордюр между домами № 2 и 6, изолировав парковочное место», - жалуется пензячка.

Ранее жители старой части Западной Поляны высказали протест против создания новой контейнерной площадки. Ее планируется сделать объединенной: одну часть перенести от дороги (сейчас она располагается между домами № 7 и 9 на ул. Пацаева), вторую - с улицы Попова, где идет реконструкция (от рынка).

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Гость|17.10.2018 16:42|

Не фиг машины под окнами ставить. Теперь хоть по уму сделали.

Гость|17.10.2018 16:48|

Правильно что убрали мусорку из леса!!!

Гость|17.10.2018 16:52|

Мусорка там была это как-будто из 90-х. Какие парковочные места? Ставь прям на дороге. Вот предусмотрели ли стоянку для покупателей рынка?

Гость|17.10.2018 17:07|

Недовольны только те кто ставил свои автомобили под окнами жилого дома!!! Эти автомобилисты поступали как уроды. А теперь когда им этого не дали делать беснуются. Власти правильно поступили что убрали машины из под окон.

Гость|17.10.2018 17:11|

Автобаба воет)))

Гость|17.10.2018 17:21|

Нельзя устраивать парковку под окнами жилого многоквартирного дома. Неужели такие прописные истины надо объяснять как ребёнка? Да что с этой пензячкой не так?

Гость|17.10.2018 17:29|

penzainform.ru писал(a):

люди ими пользовались, всем было удобно.
Она соцопрос проводила? Удобно было только ей жоповозку под окнами парковать.

Имя: Гость
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