17.10.2018 | 16:23

В редакцию ИА «ПензаИнформ» пришло письмо от жительницы Пензы. Ее дом находится на улице Попова, где сейчас проводится значительная реконструкция дороги.

В этом году на улице Попова начались работы по программе «Безопасные и качественные дороги», куда ее включили благодаря экономии на торгах. До 1 ноября должны расширить проезжую часть, сделав две полосы по 3,5 метра, установить бордюрный камень, обустроить парковочные места и ливневую канализацию, отремонтировать тротуар, улучшить освещение.

Однако пензячка высказывает ряд претензий.

«В результате ремонта дороги на Попова уничтожены все парковочные площадки рядом с домами 2, 2а и 6. Эти площадки и заездные карманы были с момента строительства и сдачи зданий в эксплуатацию, люди ими пользовались, всем было удобно.

Но сейчас дорогу сузили, заездные карманы и парковочные площадки обнесли бордюрами и выложили плиткой. Пешеходы там не ходят - там нет смысла идти. Мало того: врыли бордюр между домами № 2 и 6, изолировав парковочное место», - жалуется пензячка.

Ранее жители старой части Западной Поляны высказали протест против создания новой контейнерной площадки. Ее планируется сделать объединенной: одну часть перенести от дороги (сейчас она располагается между домами № 7 и 9 на ул. Пацаева), вторую - с улицы Попова, где идет реконструкция (от рынка).