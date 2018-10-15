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Глас народа | Колышлейцы жалуются на голого водителя, пугающего женщин и детей

15.10.2018|12:14
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В Колышлейском районе завелся «маньяк» - так местные жители называют мужчину, который якобы ездит по селам и демонстрирует прохожим гениталии.

Первые сообщения о вызвавшем возмущение поселка водителе появились в группе «Подслушано в Колышлее» в соцсети «ВКонтакте» вечером 12 октября. «Мне вот интересно - хоть какие-то меры принимаются по поводу поимки этого голого ...! Как детям в школу ходить? Приметы его уже всем известны, марка машины известна (одиннадцатая), маршрут тоже один и тот же - курсирует по ул. Садовой (до 2-й школы и обратно) - и всем все по барабану. Кто его уже только ни видел - и никого он не боится, средь бела дня по улице курсирует, и никому толку нет! Я просто в шоке», - написала местная жительница, пожелавшая остаться анонимом.

Колышлейцы уточнили в комментариях, что мужчину видели и на улицах Северной, Белинского, у вокзала. Также подозрительного водителя заметили в селах Колтовском, Телегино и поселке Родниковском.

По словам очевидцев, мужчина, на котором полностью отсутствует одежда, останавливается возле прохожих - женщин или детей. «Он даже с машины не выходит, он подъезжает, открывает окно и спрашивает, как проехать на трассу?! А сам смеется диким смехом. Как в фильме ужасов», - уточнила жительница Колышлея. Номера машины замазаны грязью, и прочитать их невозможно.

«Страшно на улицу выйти. И детей тем более гулять отпускать страшно!» - жалуются сельчане.

При этом жители района упрекают друг друга в том, что пострадавшие не обращаются в полицию и лишь пишут о ЧП в соцсетях. Некоторые из них отмечают, что мужчина все-таки не маньяк, а нездоровый человек, и удивляются, как ему выдали водительские права.

«Он никому не нужен, все думают, это выдумки, а вот как что-нибудь случится, сразу хватятся, главное, чтоб поздно не было», «Мужчины, может, уже поймаете этого маньяка?» - такие мысли высказывает большинство сельчан.

ИА «ПензаИнформ» обратилось в пресс-службу регионального УМВД России с просьбой прояснить ситуацию.

«12 октября в полицию Колышлейского района обратилась с заявлением пожилая женщина. Она сообщила о том, что в поселке Колышлей к другой местной жительнице подъехал автомобиль, водитель которого спросил у прохожей дорогу. Данной гражданке показалось, что на водителе отсутствовала одежда ниже пояса, хотя из машины он не выходил и никаких действий не совершал. В настоящее время по данному заявлению проводится проверка. Других подобных заявлений от граждан в полицию Колышлейского района не поступало», - прокомментировали в УМВД России по Пензенской области.

Местные жители подтвердили, что «из-за этого больного «нудиста» отрывали нормальных людей от работы допросами»: стражи порядка проверяют владельцев автомобилей ВАЗ-2111. «У нас к соседу приезжали с милиции, у него 11-я, так что не говорите, что полиция бездействует, они ищут, но если он ездит по всему району, то поймать трудно», - сообщают колышлейцы.

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Гость|15.10.2018 12:43|

penzainform.ru писал(a):

«Мужчины, может, уже поймаете этого маньяка?» - такие мысли высказывает большинство сельчан
Сами ловите, раз умные такие. Это же явный псих - полоснёт заточкой, выдавит тебе глаз и ничего ему не будет. А это самое "большинство сельчан" и спасибо не скажут

Гость|15.10.2018 13:04|

Это достопримечательность Колышлея как Андрюша-дурачок на Московской в Пензе. Не надо его ловить, его за деньги показывать надо

Гость|15.10.2018 13:06|

Каким законом запрещено ездить в своей машине голым?

Гость|15.10.2018 13:10|

Это ученик Мотовилова, пропагандирует хождение без штанов.

Гость|15.10.2018 13:12|

это не маньяк, это какой-то приколист-эксгибиционист

Гость|15.10.2018 13:29|

Это Спирягин?

Гость|15.10.2018 13:30|

Гость писал(a):

это не маньяк, это какой-то приколист-эксгибиционист
Видел пару раз в советское время такого "зомби-эксгибициониста".После очередного запоя его жена отбирала у него всю одежду и запирала в комнате,он выпрыгивал из окна 2 этажа и как зомби брёл до ближайшего вино-водочного где его брал патруль милиции,и так несколько раз.

Гость|15.10.2018 13:40|

Призрачный гонщик.. в вашем случае, ещё и голый :))

Имя: Гость
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