08.10.2018 | 10:56

В понедельник, 8 октября, около 10:00 на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей.

Кадры с места аварии, из-за которой на Западной Поляне образовался затор, в редакцию ИА «Пензанформ» прислала жительница областного центра Виолетта Максимова.

«Машины ехали в одном ряду в сторону центра и, видимо, поочередно врезались друг в друга из-за несоблюдения дистанции. Я не очень разбираюсь, но, по-моему, это две «Лады» и две иномарки», - предположила девушка.

По ее словам, пострадавшие в ДТП транспортные средства заняли единственную полосу. Чтобы объехать их, другим водителям приходится выезжать за линию, предварительно пропустив поток встречных машин.

«Пробка начинается от «Двух гусей». Чтобы доехать до пединститута, мне понадобилось более получаса», - добавила Виолетта Максимова.

На кадрах видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Вероятнее всего, в ДТП никто не пострадал.