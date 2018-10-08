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Глас народа | На улице Лермонтова 4 авто, попавшие в ДТП, спровоцировали затор

08.10.2018|10:56
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В понедельник, 8 октября, около 10:00 на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей.

Кадры с места аварии, из-за которой на Западной Поляне образовался затор, в редакцию ИА «Пензанформ» прислала жительница областного центра Виолетта Максимова.

«Машины ехали в одном ряду в сторону центра и, видимо, поочередно врезались друг в друга из-за несоблюдения дистанции. Я не очень разбираюсь, но, по-моему, это две «Лады» и две иномарки», - предположила девушка.

По ее словам, пострадавшие в ДТП транспортные средства заняли единственную полосу. Чтобы объехать их, другим водителям приходится выезжать за линию, предварительно пропустив поток встречных машин.

«Пробка начинается от «Двух гусей». Чтобы доехать до пединститута, мне понадобилось более получаса», - добавила Виолетта Максимова.

На кадрах видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Вероятнее всего, в ДТП никто не пострадал.

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Гость|08.10.2018 11:16|

Главное, что никто не пострадал сильно. Все живы. Это уже счастье.

Гость|08.10.2018 11:39|

Главное, что опять, никто никому не помешал!

Гость|08.10.2018 11:46|

"видимо".... там след тосола метров за 10 от места столкновения.

Гость|08.10.2018 12:05|

Американский синдром, паровозиком. Дебилы приармянились друг к другу.

Гость|08.10.2018 12:14|

На 6 секунде чёрный Инфинити стоит передним правым колесом на тротуаре НА НОВОЙ ПЛИТКЕ,ПОЛНОСТЬЮ ЕГО ПЕРЕКРЫВ ,И РЕАКЦИЯ СТОЯЩЕГО РЯДОМ ИНСПЕКТОРА НОЛЬ !!!!!Там постановка автомобилей на стоянку только параллельно проезжей части,но не под углом,и не поперёк.Где эвакуация???

Имя: Гость
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