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Глас народа | Пензенцев испугали коровьи черепа на контейнерной площадке

03.10.2018|12:37
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Во дворе на улице Вяземского, 25, рядом с контейнерной площадкой оказались останки животных. Видеозапись с коровьими черепами, сделанную в среду, 3 октября, в 10:20, в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал горожанин по имени Александр.

Судя по кадрам, кто-то сбросил рядом с мусорными баками около десятка освежеванных голов крупного рогатого скота, мимо которых вынуждены ходить местные жители, в том числе дети.

Откуда взялись столь необычные отходы производства, почему их не отвезли на скотомогильник или хотя бы не завернули и не сложили должным образом - неизвестно. Разбросанные по асфальту останки продолжают пугать пензенцев.

В селе Куракино Сердобского района скотомогильник работает прямо рядом с храмом XVIII века постройки. Люди возражают: если скотомогильник и должен быть в селе, то точно не в этом месте. Аргумент, что он работал здесь в советские годы, не принимается: тогда храм был недействующим, а сейчас его восстановили.

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Гость|03.10.2018 13:12|

А почему черепа пугают а рёбрышки вкусно?

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