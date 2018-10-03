03.10.2018 | 12:37

Во дворе на улице Вяземского, 25, рядом с контейнерной площадкой оказались останки животных. Видеозапись с коровьими черепами, сделанную в среду, 3 октября, в 10:20, в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал горожанин по имени Александр.

Судя по кадрам, кто-то сбросил рядом с мусорными баками около десятка освежеванных голов крупного рогатого скота, мимо которых вынуждены ходить местные жители, в том числе дети.

Откуда взялись столь необычные отходы производства, почему их не отвезли на скотомогильник или хотя бы не завернули и не сложили должным образом - неизвестно. Разбросанные по асфальту останки продолжают пугать пензенцев.

В селе Куракино Сердобского района скотомогильник работает прямо рядом с храмом XVIII века постройки. Люди возражают: если скотомогильник и должен быть в селе, то точно не в этом месте. Аргумент, что он работал здесь в советские годы, не принимается: тогда храм был недействующим, а сейчас его восстановили.