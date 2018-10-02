02.10.2018 | 12:55

Жительница Пензенской области по имени Елена пожаловалась на водителей, оставляющих длинномерный транспорт на трассе М5 в районе придорожного комплекса «Золотой петушок».

«Каждый день складывается такая ситуация, что одну полосу перекрывают большегрузные автомобили. Из-за этого приходится нарушать дорожные знаки», - написала женщина.

По ее словам, для таких машин открыли специальную стоянку возле гостиницы, однако водителям проще встать прямо на проезжей части.

И хотя госномера на фурах рассмотреть невозможно (из-за чего шоферов нельзя привлечь к ответственности, даже если они нарушают правила), Елена надеется, что будет услышана.