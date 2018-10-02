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Глас народа | Пензячку возмутили большегрузы на проезжей части у «Золотого петушка»

02.10.2018|12:55
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Жительница Пензенской области по имени Елена пожаловалась на водителей, оставляющих длинномерный транспорт на трассе М5 в районе придорожного комплекса «Золотой петушок».

«Каждый день складывается такая ситуация, что одну полосу перекрывают большегрузные автомобили. Из-за этого приходится нарушать дорожные знаки», - написала женщина.

По ее словам, для таких машин открыли специальную стоянку возле гостиницы, однако водителям проще встать прямо на проезжей части.

И хотя госномера на фурах рассмотреть невозможно (из-за чего шоферов нельзя привлечь к ответственности, даже если они нарушают правила), Елена надеется, что будет услышана.

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Гость|02.10.2018 13:08|

Совсем что ли сдурела???

Гость|02.10.2018 13:14|

Людям тошно раздражает всё. Даже своя моська в зеркале.

Гость|02.10.2018 13:16|

ГИБДД не желает навести порядок- и собрать попутно план по штрафам?

Гость|02.10.2018 13:17|

Мужа нет бросаться не накого. Нашла козла отпущения в лице авто

Имя: Гость
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