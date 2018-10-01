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Глас народа | На улице Мира в Пензе водитель Audi сбил трех пешеходов

01.10.2018|16:03
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В понедельник, 1 октября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

Примерно около 15:40 неподалеку от дома № 14 водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть.

По словам очевидцев, всего пешеходов было четверо - один мужчина и три женщины средних лет (одна не пострадала).

Судя по кадрам с места ЧП, мужчина получил травму головы. Обе женщины до приезда медиков оставались сидеть и лежать на дороге в нескольких метрах от зебры.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

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Гость|01.10.2018 16:23|

Опять на пешеходном переходе? Нужно возвращать "дырявые" талоны или штраф от 50 000 и более.

Гость|01.10.2018 16:27|

Горе! Огромное горе для всех.

Гость|01.10.2018 16:28|

Двое сидящих это пассажиры из ауди?

Гость|01.10.2018 16:30|

Пока что все живы.

Гость|01.10.2018 16:32|

Не оправдываю водилу, но пешеходы инстинкт самосахранения совсем потеряли, вместо того чтобы по сторонам головой крутить переходят дорогу в телефон играют.

Гость|01.10.2018 16:37|

нужно ченить запретить, а чебы было никому не обидно - запретить улицу Мира!

Гость|01.10.2018 16:42|

Просто очередной гонщик.Там как раз небольшой поворот перед переходом.Прав надо лишать и сажать на долго.

Гость|01.10.2018 16:43|

Где камеры отслеживающие превышение скорости?

Водитель трезвый?

Гость|01.10.2018 17:16|

Мимо проезжал как раз... Жесть. Женщина на дороге без движения лежала... Не знаю, жива ли. Остальные двое пострадавших живы. Но мужику здорово тоже досталось...

Гость|01.10.2018 17:17|

Гость писал(a):

Где камеры отслеживающие превышение скорости?
А где обязанность водителя соблюдать скоростной режим? Нет камер - можно нарушать? Очередной никомунепомешал?

Гость|01.10.2018 17:20|

Всем именно так и надо. Все заслужили. Дурачьё должно страдать.

Гость|01.10.2018 17:30|

Эти пешеходы стали совсем бесстрашные,водитель не всегда успевает реагировать на них.

Гость|01.10.2018 17:35|

Жалко машину, теперь стекло менять...

Имя: Гость
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