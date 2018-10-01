01.10.2018 | 16:03

В понедельник, 1 октября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

Примерно около 15:40 неподалеку от дома № 14 водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть.

По словам очевидцев, всего пешеходов было четверо - один мужчина и три женщины средних лет (одна не пострадала).

Судя по кадрам с места ЧП, мужчина получил травму головы. Обе женщины до приезда медиков оставались сидеть и лежать на дороге в нескольких метрах от зебры.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.