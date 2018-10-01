В понедельник, 1 октября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.
Примерно около 15:40 неподалеку от дома № 14 водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть.
По словам очевидцев, всего пешеходов было четверо - один мужчина и три женщины средних лет (одна не пострадала).
Судя по кадрам с места ЧП, мужчина получил травму головы. Обе женщины до приезда медиков оставались сидеть и лежать на дороге в нескольких метрах от зебры.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.
Опять на пешеходном переходе? Нужно возвращать "дырявые" талоны или штраф от 50 000 и более.