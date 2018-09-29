29.09.2018 | 10:19

В субботу, 29 сентября, на пересечении улиц Кирова и Лермонтова случилось дорожно-транспортное происшествие. Фото с места аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал очевидец ЧП по имени Данил.

По словам мужчины, около 9:40 столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2107. «Скорее всего, водитель Logan хотел повернуть на Лермонтова (там это бывает очень сложно сделать), а «семерка» ехала с Кирова и не пропустила», - предположил житель областного центра.

Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения, среди людей никто не пострадал.

«Там и так сложный участок, а теперь пробки не избежать. Хорошо, что выходной день, машин не так много», - заключил Данил.