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Глас народа | На пересечении улиц Кирова и Лермонтова столкнулись Renault и ВАЗ

29.09.2018|10:19
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В субботу, 29 сентября, на пересечении улиц Кирова и Лермонтова случилось дорожно-транспортное происшествие. Фото с места аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал очевидец ЧП по имени Данил.

По словам мужчины, около 9:40 столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2107. «Скорее всего, водитель Logan хотел повернуть на Лермонтова (там это бывает очень сложно сделать), а «семерка» ехала с Кирова и не пропустила», - предположил житель областного центра.

Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения, среди людей никто не пострадал.

«Там и так сложный участок, а теперь пробки не избежать. Хорошо, что выходной день, машин не так много», - заключил Данил.

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