26.07.2018 | 15:41

В редакцию портала «ПензаИнформ» обратились жители улицы Ульяновской, страдающие из-за свалки, которая образовалась около дома № 36.

В среду, 25 июля, Дмитрий Х. сделал фотографии, на которых видно, что напротив полупустого контейнера для пластика скопилась гора из веток и мусора. На ограде около большого бака и рядом с ним оставили одежду, там же валяются деревянные балки, старая мебель, бутылки и остатки пищи.

По словам мужчины, такую картину местные жители наблюдают с января.

«Забавно, что машина, убирающая мусор, свалку проезжает мимо», - написал Дмитрий.

Ранее специалисты регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования обнаружили несанкционированные свалки на территории Октябрьского района Пензы. Добиться ликвидации гор мусора в садоводческих товариществах «Ромашка» и «Пограничное» должна мэрия.

19 июля жительница областного центра рассказала о том, что берег реки Пензятки неподалеку от места, где она впадает в Суру, превращается в большую помойку. Женщина прислала фотографию, на которой запечатлены горы расколотых арбузов, пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора.