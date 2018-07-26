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Глас народа | В Пензе под мостом на улице Ерик застряла очередная фура

26.07.2018|13:05
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В четверг, 26 июля, проезд под мостом на улице Ерик в очередной раз оказался заблокирован из-за застрявшей фуры. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил житель областного центра Дмитрий К., приславший фотографию с места событий.

«История повторяется… При мне произошло. В час дня», - прокомментировал свои кадры автор.

Действительно, такое случается не впервые: аналогичные происшествия доставляли неудобства горожанам 19 октября и 7 марта 2017-го и 7 декабря 2016-го.

21 сентября прошлого года там застряла фура из Ставропольского края. Водителю тогда посоветовали спустить колеса, чтобы машина стала ниже и он смог ее вызволить.

А в начале 1990-х фура сдвинула мостовой пролет, из-за чего пришлось останавливать поезд.

Подобная «достопримечательность» есть также в Санкт-Петербурге. 27 мая «мост глупости» остановил 150-ю жертву. Водителей не пугает даже то, что переправу на Ленсоветовской дороге под Софийской улицей давно украшает плакат с надписью «Газель не пройдет!».

После «юбилея» там решили смонтировать рамку с цепями, которые будут звенеть о кабину грузовиков, превышающих допустимую высоту авто.

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Гость|26.07.2018 13:28|

Программа "безопасные и качественные дороги" не включает в себя этот крайне проблемный тоннель?

Гость|26.07.2018 13:31|

Здесь и так всё безопасно, а вот дорогу до русской охоты включили в программу

Гость|26.07.2018 13:31|

Гость писал(a):

крайне проблемный тоннель
Проблема не в тоннеле, а в некачественных автодеталях, которые расположены между водительским сиденьем и рулём

Гость|26.07.2018 13:32|

Глупый мост 2

Гость|26.07.2018 13:35|

Пустая наверное, вот изастряла. (И машина и голова)

Гость|26.07.2018 13:38|

запретить нужно фуры в городе-и всё ни каких проблем

Гость|26.07.2018 13:51|

Просто когда этот тоннель строили ездили только на гужевых повозках. Время идёт но никто ничего переделывать не собирается.

Гость|26.07.2018 13:59|

Просто навигаторы не указывают высоту моста, а деваться водителю уже некуда. вот и лезет на русский авось...

Гость|26.07.2018 13:59|

Там асфальт все время выше и выше становится!

Гость|26.07.2018 14:17|

Гость писал(a):

вот и лезет на русский авось...
Там вообще-то рамка перед мостом. На "авось" едешь - ну так сбавь скорость. Рамку прошел - езжай дальше. Долбанулся об рамку - включай заднюю и выезжай как-нибудь, все лучше, чем под мостом торчать.

Гость|26.07.2018 14:19|

как так можно?? либо в умате, либо тупой, если знакам не верит. как таким права дубинам дают и нанимают на работу??

Гость|26.07.2018 14:32|

А чего в "бочке" то?

Гость|26.07.2018 14:37|

Гость писал(a):

Рамку прошел - езжай дальше
на фото прошел...почти))

Имя: Гость
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