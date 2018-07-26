26.07.2018 | 13:05

В четверг, 26 июля, проезд под мостом на улице Ерик в очередной раз оказался заблокирован из-за застрявшей фуры. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил житель областного центра Дмитрий К., приславший фотографию с места событий.

«История повторяется… При мне произошло. В час дня», - прокомментировал свои кадры автор.

Действительно, такое случается не впервые: аналогичные происшествия доставляли неудобства горожанам 19 октября и 7 марта 2017-го и 7 декабря 2016-го.

21 сентября прошлого года там застряла фура из Ставропольского края. Водителю тогда посоветовали спустить колеса, чтобы машина стала ниже и он смог ее вызволить.

А в начале 1990-х фура сдвинула мостовой пролет, из-за чего пришлось останавливать поезд.

Подобная «достопримечательность» есть также в Санкт-Петербурге. 27 мая «мост глупости» остановил 150-ю жертву. Водителей не пугает даже то, что переправу на Ленсоветовской дороге под Софийской улицей давно украшает плакат с надписью «Газель не пройдет!».

После «юбилея» там решили смонтировать рамку с цепями, которые будут звенеть о кабину грузовиков, превышающих допустимую высоту авто.