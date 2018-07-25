25.07.2018 | 10:37

Утром в среду, 25 июля, в Пензе, в районе Маяка, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Информация об этом появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

Напротив школы № 43, расположенной на улице Парковой, столкнулись две машины с символикой «Яндекс.Такси».

После удара одно из транспортных средств - Renault - оказалось в кювете, второе - Nissan - на полосе, предназначенной для движения во встречном направлении.

По неподтвержденной информации, автомобили получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет.

Видео Александра Осипова, vk.com/penza_live.