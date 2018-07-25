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Глас народа | В районе Маяка столкнулись два авто с символикой «Яндекс.Такси»

25.07.2018|10:37
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Утром в среду, 25 июля, в Пензе, в районе Маяка, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Информация об этом появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

Напротив школы № 43, расположенной на улице Парковой, столкнулись две машины с символикой «Яндекс.Такси».

После удара одно из транспортных средств - Renault - оказалось в кювете, второе - Nissan - на полосе, предназначенной для движения во встречном направлении.

По неподтвержденной информации, автомобили получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет.

Видео Александра Осипова, vk.com/penza_live.

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Гость|25.07.2018 11:05|

РАСПЛОДИЛИСЬ!))

Гость|25.07.2018 11:06|

Яндекс Такси самоликвидируется !

Гость|25.07.2018 11:06|

Интересно, а когда появятся маршрутки Яндекс-такси?

Гость|25.07.2018 11:07|

Сядешь в Яндекс-такси - не помрешь от тоски!

Гость|25.07.2018 11:07|

Гость писал(a):

Интересно, а когда появятся маршрутки Яндекс-такси?
после гугл-такси)

Гость|25.07.2018 11:12|

Такси-такси, вези-вези...

До больших столбов, до густых кустов...

Гость|25.07.2018 11:23|

два дибила это сила))) а два яндексдибила это мощь)))

Гость|25.07.2018 11:31|

Бойтесь Яндекс-такси, они не останавливаются перед пешеходном переходе даже тогда, когда по нему идут пешеходы.

Гость|25.07.2018 11:32|

Яндекс - вот это настоящее ШАЙТАН-ТАКСИ,а не контора Везет.Создается впечатление,что люди,пользущиеся услугами Яндекс такси - это садомазохисты или ловцы адреналина,или просто идиоты непонимающие с кем они едут.

Гость|25.07.2018 11:57|

В советское время водители такси были профессионалами ,в основном там работали водители 1-класса,а сейчас .....,ни стажа,ни мастерства,ни чего.

Имя: Гость
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