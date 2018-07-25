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Глас народа | В Пензе обсуждают видео с автоинструктором, бьющим водителя

25.07.2018|13:59
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Более 27 тысяч просмотров в социальной сети «ВКонтакте» набрал размещенный в группе «Пенза live» видеоролик «Инструктор вдалбливает ученику правила дорожного движения».

Видео появилось вечером 23 июля. На нем запечатлен учебный автомобиль на улице Суворова в Пензе (перед перекрестком с Кулакова), в котором человек на переднем пассажирском сиденье бутылкой, предположительно пустой пластиковой, бьет по голове водителя.

Обсуждая запись, большинство пензенцев решили, что люди в машине шутят, и поддержали тему: «А все говорят, что покупают!!! Оказывается, не все», «А как по-другому учить?) Правильная метода, надо запатентовать)», «Лучше один раз вдолбить, чем 100 раз объяснять».

Кроме того, горожане стали делиться своим опытом, полученным в пензенских автошколах. «Мой инструктор бил меня локтем в бок за каждое нарушение ПДД, несильно, но было неприятно. После чего следовала фраза «Понял за что?», в ответ «Понял», и инструктор говорил «Молодец». Эффективная методика», «Вспоминаю своего инструктора, тоже мог голос повысить, ну один раз обрубила - и вроде норм», «С каждым таким или подобным случаем убеждаюсь, что мне попался просто ЗОЛОТОЙ инструктор, дай Бог ему здоровья и жить долго-долго!» - написали комментаторы.

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Гость|25.07.2018 14:11|

Тетерь точно не забудет.

Гость|25.07.2018 14:15|

Если это не друзья дурачатся, то инструктор, мягко говоря, не на своем месте.

Гость|25.07.2018 14:27|

Очень жаль, что такого инструктора не было у этих водятлов - ссылка на PenzaInform.ru

Гость|25.07.2018 14:45|

Мой инструктор бил меня локтем в бок за каждое нарушение ПДД, несильно, но было неприятно. После чего следовала фраза «Понял за что?», в ответ «Понял», и инструктор говорил «Молодец». Эффективная методика»

Судя по ДТП и нарушениям ПДД слоктя в челюсть надо пробивать учеников, что бы на всегда в памяти ячейка зарезервивовалась .

Гость|25.07.2018 14:54|

penzainform.ru писал(a):

Вспоминаю своего инструктора, тоже мог голос повысить, ну один раз обрубила - и вроде норм»,

У меня бы этот инструктор инвалидом стал. Как надо унизится что бы каждое чмо по голове било. Голова дана чтобы думать, а не что бы по ней били тем боле каждое чмо.

Гость|25.07.2018 14:55|

Потому так и ездят в Пензе. какие инструктора такие и водилы.

Гость|25.07.2018 14:59|

Говорят новый закон с 2019 года водители должны ехать в шлеме.

Имя: Гость
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