25.07.2018 | 13:59

Более 27 тысяч просмотров в социальной сети «ВКонтакте» набрал размещенный в группе «Пенза live» видеоролик «Инструктор вдалбливает ученику правила дорожного движения».

Видео появилось вечером 23 июля. На нем запечатлен учебный автомобиль на улице Суворова в Пензе (перед перекрестком с Кулакова), в котором человек на переднем пассажирском сиденье бутылкой, предположительно пустой пластиковой, бьет по голове водителя.

Обсуждая запись, большинство пензенцев решили, что люди в машине шутят, и поддержали тему: «А все говорят, что покупают!!! Оказывается, не все», «А как по-другому учить?) Правильная метода, надо запатентовать)», «Лучше один раз вдолбить, чем 100 раз объяснять».

Кроме того, горожане стали делиться своим опытом, полученным в пензенских автошколах. «Мой инструктор бил меня локтем в бок за каждое нарушение ПДД, несильно, но было неприятно. После чего следовала фраза «Понял за что?», в ответ «Понял», и инструктор говорил «Молодец». Эффективная методика», «Вспоминаю своего инструктора, тоже мог голос повысить, ну один раз обрубила - и вроде норм», «С каждым таким или подобным случаем убеждаюсь, что мне попался просто ЗОЛОТОЙ инструктор, дай Бог ему здоровья и жить долго-долго!» - написали комментаторы.