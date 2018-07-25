25.07.2018 | 14:18

Во вторник, 24 июля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели».

Видеозапись появилась в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что около дома № 4 водитель автомобиля Citroen решил пойти на обгон и столкнулся с «Газелью», человек за рулем которой решил повернуть налево.

Судя по видеозаписи, пострадавших в аварии нет, машины получили механические повреждения.

В тот же день чуть раньше ДТП произошло на улице Калинина около универсама «Южный». Там столкнулись Nissan Tiida, ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz, в аварии также обошлось без жертв.