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Глас народа | В Пензе обгонявший поток автомобилей водитель спровоцировал ДТП

25.07.2018|14:18
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Во вторник, 24 июля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели».

Видеозапись появилась в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что около дома № 4 водитель автомобиля Citroen решил пойти на обгон и столкнулся с «Газелью», человек за рулем которой решил повернуть налево.

Судя по видеозаписи, пострадавших в аварии нет, машины получили механические повреждения.

В тот же день чуть раньше ДТП произошло на улице Калинина около универсама «Южный». Там столкнулись Nissan Tiida, ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz, в аварии также обошлось без жертв.

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Гость|25.07.2018 14:31|

Лягушатник представил себя Мбапэ думал проскочить. Ситро виновато 100%

Гость|25.07.2018 14:36|

Ситроен на лишение наездил, кстати.

Гость|25.07.2018 14:46|

Гость писал(a):

Ситроен на лишение наездил, кстати.
на лишение чего, стесняюсь спросить

Гость|25.07.2018 14:47|

тут будет вина газели к сожалению. совершил маневр не убедившись в безопасности. ситроен не нарушал

Гость|25.07.2018 14:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ситроен на лишение наездил, кстати.
на лишение чего, стесняюсь спросить
Стеснительный приходи покажу

Гость|25.07.2018 14:48|

Гость писал(a):

Стеснительный приходи покажу
покажешь что, стесняюсь спросить

Гость|25.07.2018 14:49|

Вина хз чья, но ситроен нужно лишать права управления ТС за езду по встречной полосе.

Гость|25.07.2018 14:50|

Там дорога неправильной ширины: до двух полос в каждом направлении не хватает, вот и ездят все как получится. На этом выезде уже не первое ДТП. А стоящий в 50 метрах дальше электрический столб посреди дороги прямо у перекрестка - вообще достопримечательность Пензы после проведения в прошлом году ремонта по проекту БКД. Безопасный столб посреди дороги! Круто встретиться с ним в лобовую,особенно для тех, кто его не знает

Гость|25.07.2018 14:52|

Ну куда, куда на ведре-то!? Сам лох и машина лоховская!

Гость|25.07.2018 15:01|

Гость писал(a):

ситроен нужно лишать права управления ТС за езду по встречной полосе
Там ПРЕРЫВИСТАЯ линия. Обгон разрешен. Газель заняла перед поворотом левое положение в своей полосе, но не убедилась в безопасности поворота.

А ты - дебил!

Гость|25.07.2018 15:01|

Общенациональный референдум по пенсионной реформе. Онлайн-голосование

В середине июня, в день открытия Чемпионата мира по футболу, правительство выступило с антисоциальной инициативой повысить пенсионный возраст для граждан России. КПРФ начинает сбор подписей в поддержку референдума против "людоедской" пенсионной реформы.

КПРФ выносит этот вопрос на общенациональный референдум! https://kprf.ru/referendum/

28 июля мы проведём Всероссийскую акцию протеста и призываем всех выступить против аморального и разрушительного закона. Мы предлагаем Вам принять участие в онлайн-голосовании.

Гость|25.07.2018 15:02|

в срочном порядке запретить обгонять в городской черте!

Гость|25.07.2018 15:02|

Гость писал(a):

Там дорога неправильной ширины: до двух полос в каждом направлении не хватает, вот и ездят все как получится.

Дело не в дороге а дебиле за рулем

Имя: Гость
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