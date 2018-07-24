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Глас народа | Река Пензятка вновь приобрела бордовый цвет

24.07.2018|16:23
Печать

На окраине Пензы горожане вновь заметили, что река Пензятка окрасилась в красный цвет. Видеозапись, сделанную в понедельник, 23 июля, в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» разместила подписчица Мария Семенова.

Как уточнила женщина, кадры были сделаны вблизи конечной остановки маршрутки № 27 на мясокомбинате. На видеозаписи также видно, что в реке валяются пластиковые бутылки, коробки из-под сока и другой мусор.

«И такое уже не в первый раз течет», - отметила Мария Семенова.

До этого в черте поселка Ухтинка вода в реке меняла цвет на бордовый в начале июня. Очевидцы предполагали, что ситуация, как и в феврале, когда река также становилась красной, связана с деятельностью местного мясокомбината. Однако в областном управлении Росприроднадзора заявили, что река окрасилась из-за коммунальной аварии.

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Гость|24.07.2018 16:45|

Заставить этих нехороших людей пить такую воду.

Гость|24.07.2018 16:45|

А власти все игнорируют. На Суре произошла экологическая катастрофа. Погибла рыба ниже города, в том числе занесенная в Красную книгу. Но ответственных называть нельзя.

Гость|24.07.2018 16:47|

Не город, а помойка.

Гость|24.07.2018 16:51|

Багровые реки - 3

Гость|24.07.2018 16:55|

Нужно набирать эту помойную воду и лить на порог городской администрации.Разгильдяйство может быть один раз,а это вредительство.

Гость|24.07.2018 16:58|

Все в порядке вещей, деньги решают все.

Имя: Гость
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