24.07.2018 | 16:23

На окраине Пензы горожане вновь заметили, что река Пензятка окрасилась в красный цвет. Видеозапись, сделанную в понедельник, 23 июля, в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» разместила подписчица Мария Семенова.

Как уточнила женщина, кадры были сделаны вблизи конечной остановки маршрутки № 27 на мясокомбинате. На видеозаписи также видно, что в реке валяются пластиковые бутылки, коробки из-под сока и другой мусор.

«И такое уже не в первый раз течет», - отметила Мария Семенова.

До этого в черте поселка Ухтинка вода в реке меняла цвет на бордовый в начале июня. Очевидцы предполагали, что ситуация, как и в феврале, когда река также становилась красной, связана с деятельностью местного мясокомбината. Однако в областном управлении Росприроднадзора заявили, что река окрасилась из-за коммунальной аварии.