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Глас народа | В Пензе на улице 8 Марта прохожие могут провалиться в открытый люк

22.07.2018|12:39
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Александр, призывающий обратить внимание на то, что на улице 8 Марта отсутствует крышка на канализационном люке.

Пензенец прислал видеозапись, сделанную в субботу, 21 июля, около дома № 13. На кадрах видно, что между деревьями, растущими вдоль проезжей части, рядом с открытым люком припаркован автомобиль.

При неаккуратном маневре машина может колесом провалиться в отверстие. Также люк представляет опасность для пешеходов в темное время суток и для детей, увлеченных игрой.

4 июля в редакцию обращалась жительница улицы Металлистов на Южной Поляне, которая рассказала, что люди рискуют упасть в открытые коллекторы напротив хлебозавода.

7 июня сотрудники ППСЦ помогли пензенцу, который упал в коллектор теплотрассы около ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Мужчина в темноте (в 00:30) не заметил открытый люк, а очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров).

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