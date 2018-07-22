22.07.2018 | 10:50

В пятницу, 20 июля, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Около 8:00 на Стекловской улице водитель ВАЗ-2112 сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись с места событий появилась в группе «Подслушано в Кузнецке».

На кадрах видно, что сразу после наезда на человека автомобиль остановился, из него вышли люди.

«Водитель, сбивший женщину, вместе с другом посадили ее в машину с целью отвезти в больницу. Женщина, испугавшись, попросила высадить ее и стала открывать дверь. Водитель остановился, высадил и скрылся с места аварии», - написала в комментариях одна из подписчиц.

«Скорая забрала женщину в больницу, вроде как перелом правой ноги», - уточнил другой пользователь сети.