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Глас народа | В Кузнецке водитель ВАЗ-2112 сбил женщину на пешеходном переходе

22.07.2018|10:50
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В пятницу, 20 июля, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Около 8:00 на Стекловской улице водитель ВАЗ-2112 сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись с места событий появилась в группе «Подслушано в Кузнецке».

На кадрах видно, что сразу после наезда на человека автомобиль остановился, из него вышли люди.

«Водитель, сбивший женщину, вместе с другом посадили ее в машину с целью отвезти в больницу. Женщина, испугавшись, попросила высадить ее и стала открывать дверь. Водитель остановился, высадил и скрылся с места аварии», - написала в комментариях одна из подписчиц.

«Скорая забрала женщину в больницу, вроде как перелом правой ноги», - уточнил другой пользователь сети.

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Гость|22.07.2018 10:57|

Ничего не понятно на записи. Качество плохое. Зачем такие ролики плохого качества размещать.

Гость|22.07.2018 11:17|

Видимо было чего испугаться.

Гость|22.07.2018 11:19|

penzainform.ru писал(a):

вместе с другом посадили ее в машину
Ах этот славный городок, Кузнецк п.о.!

Там каждый сидящий вместе в одной машине - является другом....

Спасибо что не любовником.

Гость|22.07.2018 11:26|

И правильно она испугалась! Была бы сейчас "потеряшкой", лет через 10 её останки нашел бы случайно какой-нибудь грибник...

Гость|22.07.2018 11:31|

Гость писал(a):

Ничего не понятно на записи. Качество плохое. Зачем такие ролики плохого качества размещать.
Тебе не видно - купи очки , я купил - мне видно .

Гость|22.07.2018 11:37|

Наши люди на 12 ВАЗах не ездят.

Имя: Гость
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