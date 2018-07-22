22.07.2018 | 10:07

В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился Сергей П., обеспокоенный экологической ситуацией на реке Суре в Бессоновском районе. Мужчина прислал видеозапись, которую сделал в субботу, 21 июля, отправившись на рыбалку.

Хорошего отдыха и богатого улова не получилось: на поверхности реки плавала мертвая рыба.

«Кто-то бросил отходы в реку Суру. Посмотрите, какая рыба загублена: стерлядь, плотва, язь, подуст, сом. Рыба плывет по всей Суре. Где правительство, где законы? Потом говорят, рыбы нет, браконьеры виноваты. Никто за это не ответит? Мы еще на рыбалку пришли, видимо, зря. Вот сколько рыбы, дохлой, отравленной. Рыба кверху брюхом плывет не переставая. Не знаю, зачем насобирал это, все надо выкинуть, есть это ни к чему. Ни малька, ни лягушек - все вымерло», - прокомментировал видеозапись ее автор.

По словам мужчины, такая ситуация начинается ниже села Грабово. В конце видеозаписи мужчина подходит к участку реки, покрытому пленкой.

«Та самая отрава, которая была спущена в речку. Вероятнее всего, произошел какой то сброс. Либо от автомоек, либо завод. 3 дня уже плывет. И продолжает плыть», - сообщил Сергей, отметив, что такая картина не могла сложиться из-за использования электроудочек.

В тот же день о проблеме рассказала Мария, побывавшая в селе Пыркино.

«Вода мутная, рыба белая. Примите меры, там проживает огромное количество дачников, тем более с маленькими детьми. Они берут воду для разных нужд именно из Суры», - призвала женщина.