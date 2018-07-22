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Глас народа | В Бессоновском районе в Суре плавает мертвая рыба

22.07.2018|10:07
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился Сергей П., обеспокоенный экологической ситуацией на реке Суре в Бессоновском районе. Мужчина прислал видеозапись, которую сделал в субботу, 21 июля, отправившись на рыбалку.

Хорошего отдыха и богатого улова не получилось: на поверхности реки плавала мертвая рыба.

«Кто-то бросил отходы в реку Суру. Посмотрите, какая рыба загублена: стерлядь, плотва, язь, подуст, сом. Рыба плывет по всей Суре. Где правительство, где законы? Потом говорят, рыбы нет, браконьеры виноваты. Никто за это не ответит? Мы еще на рыбалку пришли, видимо, зря. Вот сколько рыбы, дохлой, отравленной. Рыба кверху брюхом плывет не переставая. Не знаю, зачем насобирал это, все надо выкинуть, есть это ни к чему. Ни малька, ни лягушек - все вымерло», - прокомментировал видеозапись ее автор.

По словам мужчины, такая ситуация начинается ниже села Грабово. В конце видеозаписи мужчина подходит к участку реки, покрытому пленкой.

«Та самая отрава, которая была спущена в речку. Вероятнее всего, произошел какой то сброс. Либо от автомоек, либо завод. 3 дня уже плывет. И продолжает плыть», - сообщил Сергей, отметив, что такая картина не могла сложиться из-за использования электроудочек.

В тот же день о проблеме рассказала Мария, побывавшая в селе Пыркино.

«Вода мутная, рыба белая. Примите меры, там проживает огромное количество дачников, тем более с маленькими детьми. Они берут воду для разных нужд именно из Суры», - призвала женщина.

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Гость|22.07.2018 10:31|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Сура мёртвая.Учитывая то,что администрация даёт разрешения на организацию моек около реки,а в городе на половине территории нет централизованной канализации,то вот результат.Они ТЦ попам строят,у них там рыба.

Гость|22.07.2018 10:34|

Потом говорят, рыбы нет, браконьеры виноваты.

Ты браконьер?

Гость|22.07.2018 10:35|

penzainform.ru писал(a):

Посмотрите, какая рыба загублена: сельдь
Какая исчо сельдь? Может стерлядь?

Гость|22.07.2018 10:36|

Не мёртвая, а дохлая

Гость|22.07.2018 10:37|

А рыбка на фото - похоже стерлядь!

Гость|22.07.2018 10:38|

И уже такая- совсем не маленькая.

Имя: Гость
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